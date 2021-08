Politi vil leje sig ind i tomt klublokale

En nærpolitistation kommer ikke til Nivå Centret, hvor KFI var klar til at udleje gratis, indtil byggeriet af 2. etape af Nivås bymidte begynder.

I stedet ender politiet med at leje sig ind i den tidligere klubbygning, som kommunen siger ja til at udleje for 117.600 kroner årligt. Det er samtidig tæt på den nabobygning, som unge mennesker forsøgte at nedbrænde for nogle år siden i en periode, hvor der var problemer omkring det nu lukkede klubtilbud. Brandstiftelsen gik ud over Nivå Nu.