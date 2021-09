Vi ved jo godt, at når de kommer på den anden side af Nivåvej, kommer de aldrig over i bymidten. Hvordan skulle de det? Vi har jo ikke personalet til at følge dem, sagde byrådsmedlemmet Bjørn Svensson (EL), der stemte imod, at plejecentret skal tages ud af projektet for den nye bymidte i Nivå.

Send til din ven. X Artiklen: Plejehjem væk fra byens liv? Byrådsmedlem i protest over ny plan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Plejehjem væk fra byens liv? Byrådsmedlem i protest over ny plan

Bjørn Svensson (EL) protesterede mod, at plejehjemsbeboere flyttes væk fra det liv, som de ellers var blevet lovet i en ny bymidte. Han stod alene - flertallet vil have et friplejehjem nord for Nivåvej.

Fredensborg - 28. september 2021 kl. 19:03 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Der er intet i selve tanken om et friplejehjem, der skræmmer et byrådsflertal. Tværtimod er det en mulighed for at undgå dyre anlægsinvesteringer, og det er muligt at aftale anvisningsret til en del af pladserne. Selvom planen kræver en form for deponi, kan der »handles« ved at reducere kommunens låneramme.

Netop lånerammen er intet problem i, fordi kommunens økonomi er så god. Et stort flertal støtter derfor tanken om et friplejehjem, hvor bygningerne er opført af et norsk investeringsfirma og derefter udlejet til Fonden Mariehjemmene.

Byrådets eneste nej kom fra Enhedslistens Bjørn Svensson på mandagens byrådsmøde.

- Det vil bryde vores plan om et Generationernes Hus, som jeg hele tiden har set som et inkluderende sted, hvor et plejecenter ligger helt inde i byen. Beboerne vil komme til at bo helt derinde, hvor alt det spændende sker - og vi ved jo godt, at når de kommer på den anden side af Nivåvej, kommer de aldrig over i bymidten. Hvordan skulle de det? Vi har jo ikke personalet til at følge dem - og de kan ikke som i den oprindelige plan gå ned i stueetagen, og så var de i bymidten, sagde Bjørn Svensson (EL), der som den eneste var modstander af at trække plejehjemmet ud af helhedsplanen for bymidten.

Se på virkeligheden Resten af byrådet talte om, at en større del af området skal ses som en bymidte, herunder også arealet med de mange nye boliger nord for Nivåvej. Carsten Wulff (V) fremhævede det aspekt som en af de første.

Byrådsmedlemmet Pia Bødtker (S) støttede også et friplejehjem og foreslog samtidig, at der bliver projekteret en bro, så de mange nye beboere ikke skal løbe om kap tværs over Nivåvej for at komme over i det nye center.

Carsten Nielsen (S) bemærkede, at hvis Bjørn Svensson ser et plejehjem nord for Nivåvej som et problem, må han virkelig have det svært med Skovgården i Humlebæk, der ligger tre kilometer fra bymidten. Hans Nissen opfordrede til ikke at romantisere det at flytte på plejecenter, fordi beboere på plejecentrene i dag er meget plejekrævende.

- Jeg ved, at frivillige fra Plejecenter Mergeltoften cykler med beboerne, og de cykler blandt andet ned i den nye bymidte. Jeg går da ud fra, at det vil fortsætte, sagde Lars Søndergaard (V).

Lars Simonsen (R) var mere lydhør over for Bjørn Svenssons grundsynspunkt.

- Jeg forstår dig sådan, at beboerne i Generationernes Hus skulle ned i stueetagen for at kunne se ud på bylivet, og det er en god pointe, men jeg tror, at vi også nord for Nivåvej kan sikre, at der er noget at se på for beboerne, sagde han.

Sagen i stikord Den norske ejendomsudvikler Nrep har tilbudt at bygge et friplejehjem i Nivå nord for Nivåvej, hvor der i øjeblikket bygges boliger.

Det skal ske i samarbejde med Fonden Mariehjemmene, og det kan spare kommunen for anlægskroner.

Et stort flertal af byrådet går videre med projektet, der kræver lokalplan.

relaterede artikler

Penge til anlæg kan spares: Friplejehjem er på vej 21. september 2021 kl. 18:59