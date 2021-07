Siden Skovgården slog dørene op i oktober har stedet modtaget 12 klager fra utilfredse borgere. Derudover har BDO konstateret fejl og mangler, og har med tilsynsrapporten derfor givet dem en række anbefalinger med på vejen, som kan være med til at rette op på forholdene.Foto: Allan Nørregaard

Plejecenter får bundkarakter ved uanmeldt tilsyn

Fejl og mangler i dokumentationen, medicinen og tilrettelæggelsen af borgernes ophold gav det nye pleje- og rehabiliteringscenter Skovgården den næstdårligste dom, da tilsynet kom forbi

Fredensborg - 22. juli 2021 kl. 06:52 Af Trine Lønbro Nielsen Kontakt redaktionen

»Det overordnede indtryk af Skovgården Rehabilitering er, at der er tale om et tilbud med mindre tilfredsstillende forhold«. Sådan indledes en tilsynsrapport lavet af rådgivningsvirksomheden BDO, der i foråret var på uanmeldt besøg hos Fredensborg Kommunes nyeste pleje- og rehabiliteringscenter.

Centret åbnede i efteråret sidste år, og som man kunne læse i gårsdagens avis, så har forholdene på stedet indtil nu indbragt i alt 12 klager fra borgere, der har været utilfredse med alt fra ufærdig belysning og travlhed hos personalet til en for dyr egenbetaling.

Ligesom klagerne underbygger rapporten, at der er plads til forbedringer, og at der er grund til at have fokus rettet mod forholdene. Ifølge den gives anmærkningen »mindre tilfredsstillende forhold« nemlig til steder, hvor forholdene på flere områder kan karakteriseres som utilstrækkelige, og hvor der er konstateret en del og/eller væsentlige mangler, som det vil kræve en bevidst og målrettet indsats for at afhjælpe. Denne anmærkning er den næstdårligste ud af fem - kun overgået af anmærkningen »ikke tilfredsstillende«.

Fejl hos alle borgere Af rapporten kan man læse, at der på Skovgården er blevet konstateret en række fejl og mangler.

Der er blandt andet fundet fejl i medicinen hos alle de fire af centrets borgere, som tilsammen udgør tilsynets stikprøve. Fejlene indebærer dispenseringsfejl, uoverensstemmelser i handelsnavne, mangler i opbevaringen af medicinen samt en mangel på præparater, der vil resultere i, at der ikke er nok til næste gang, der skal dispenseres.

I journalerne, hvor personalet dokumenterer deres pleje og behandlinger, mangler der hos to af borgerne, hvad tilsynet kalder borgernære, målbare og realistiske mål, ligesom der ikke er en ensartet og tydelig beskrivelse af, hvad status er for borgeren i retning mod at nå disse mål.

- Det er tilsynets vurdering, at der ikke arbejdes tilstrækkeligt systematisk med den sundhedsfaglige dokumentation, hvor der særligt er mangler i forhold til at sikre handlingsanvisninger for alle sundhedslovsindsatser, lyder det i rapporten.

En weekend i sengen Tilsynets vurderinger bygger på interviews med borgerne, indsigt i dokumentationen og en samtale med Skovgårdens ledelse. Samtalerne viser ifølge rapporten, at borgerne generelt oplever at modtage den rette indsats, og at de er tilfredse med kvaliteten.

En enkelt borger fortæller, at han efter at være kommet til stedet måtte vente til »efter weekenden« med at påbegynde genoptræningen, og han derfor havde været sengeliggende i flere dage.

Ifølge rapporten er borgerne desuden veltilpasse og soignerede, og at der generelt er en ordentlig tone på stedet. Tilsynet finder, at der er pænt og rent, pånær hos en enkelt borger, hvor støv og fnuller ligger på gulvet. En af borgerne udtaler sig ligeledes om dårlig rengøring.

Nyt plejecenter ramt af klager 21. juli 2021 kl. 06:48