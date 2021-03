Det er her omkring der er planer om at opstille en telemast. Allerede i 2016 gav projektet anledning til sag i klagenævn. Foto: Allan Nørregaard

Plan om telemast på 36 meter ved Louisiana

Det fremgår af naboorienteringen, at der er tale om en plan af ældre dato. Faktisk blev der allerede tilbage i 2015 givet tilladelse til masten fra Fredensborg Kommunes side. Imidlertid endte tilladelsen med at blive sendt til det daværende Natur- og Miljøklagenævnet, som endte med at stadfæste kommunens tilladelse. Siden da er tilladelsens gyldighed dog udløbet, og der skal således udarbejde en ny tilladelse.

Selv om det daværende Natur- og Miljøklagenævnet sagde god for kommunens tilladelse, så er der tale om en mast, der skal opføres på en placering, som kræver en række dispensationer i forhold til Naturbeskyttelsesloven. Placeringen ligger nemlig både indenfor Skovbyggelinjen og Kirkebyggelinjen, fremgår det af kommunens naboorientering. For begge byggelinjer gælder som princip, at der ikke må bygges indenfor en afstand af 300 meter uden, at der skal gives en kommunal dispensation. Disse dispensationer blev givet tilbage i 2015, men er udløbet, og skal altså gives igen.