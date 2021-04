Plakater skal få cyklister til at vise mere hensyn

"Vores smukke landskaber i Fredensborg Kommune er meget attraktive områder for cykeltræning. Men vi skal være her alle sammen. Derfor håber jeg, at alle trafikanter vil vise hensyn til de andre på vores fælles veje og stier," siger formand for infrastruktur- og teknikudvalget Flemming Rømer i en pressemeddelelse fra Fredensborg Kommune.