Pileurten skal bekæmpes, inden Langedammen og Dronning Ingrids anlæg skal nyskabes. Ellers risikerer politikerne, at pileurten spredes yderligere, og så bliver det for alvor dyrt.

Pileurt truer det store projekt for slotsbyen

Selv små rodstykker kan få nye planter til at gro, og pileurten har et stort rodnet. Bekæmpelse af planten er dyr og kræver ekspertise, og nu viser det sig, at den har særdeles godt fat fire-fem steder i det centrale Fredensborg nær Dronning Ingrids Anlæg.

Pileurt! Det lyder ufarligt, men den japanske pileurt er en invasiv art, der på ganske få år er blevet en dyr sag for kommunerne - og besværligt for grundejerne.

