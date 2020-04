Politikerne skal tirsdag diskutere rammerne for, at plejecentrenes beboere kan få besøg udendørs på fællesarealer i Fredensborg Kommune. Her spilles der petanque nær Egelunden i Kokkedal for nogle år siden.

Pilen peger på, at 270 beboere kan få besøg

De enkelte plejecentre har forskellige rammer for at kunne arrangere sådanne besøg. Lystholm Plejecenter har et stort fælles haveområde, som man kan komme til uden at skulle ind på plejecentret, imens Egelunden i Kokkedal har en terrasse øverst på en af bygningerne – adgang via plejecentret, så den kan ikke bruges. Gården ind mod Egedalsvænge kan dog, men den er uden faste havemøbler og med sparsom læ og skygge.

Hans Nissen (S), formand for Social- og Seniorudvalget, vurderer dog, at der kan findes løsninger i form af opsætning af pavilloner, og han er indstillet på at søge udvalgets opbakning til at tillade regulerede besøg for at styrke livskvaliteten og stadig have et skarpt øje for borgernes sikkerhed. Hvis det godkendes, kan besøg starte op den 4. maj.