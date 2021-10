Til vælgermødet kunne tilhørerne stille spørgsmål, og en af dem var Charlotte Poulsen, kandidat til Seniorrådet. Hun opfordrede til at styrke ledelsen - bredt set - for at sikre, at ældreplejen ikke bliver som en spand med hul i, hvor politikerne fylder på, imens vandet løber ud af et hul, der ikke stoppes. Foto: Steffen Slot

Pilen pegede mod at lytte mere til medarbejderne

Fritidsjob, højere løn eller fokus på det, der sjældent bliver sagt højt? At nogle steder har let ved at rekruttere, fordi de har et godt ry som arbejdsplads. Få et resume af valgkampens første vælgermøde.

Forestil jer et blank felt på denne hjemmeside - et felt, der er reserveret til beskrivelse af den gode ide, der enten kan løse rekrutteringsproblemerne på ældreområdet - eller reformere områdets arbejdsgange, så de bliver endnu mere effektive.

Fra alle partier kom gode hensigter og løfter om at ældreplejen skal være værdig, og at seniorbofællesskaber er en god ide, og sådan gik der mindst en time - med to minutter til hver kandidat i et par runder.

- Spørg dem, hvordan det skal være. Nogle steder har et godt ry, og de får det personale, som de har brug for. Og tilknyt de ufaglærte til voksenløn, sagde hun.

Soma Mayel, der også er byrådskandidat for Radikale Venstre, er aktiv i frivillig studievejledning for unge mennesker i Kokkedal, og da hun fik ordet, sagde hun:

- Nogle snakker om fritidsjob som en vej ind - sådan var det for min egen datter. Hun startede på Egelunden og er i dag sygeplejerske på Hvidovre Hospital. Det kunne være, at vi som arbejdsgiver skal vende tilgangen og se på, hvad den enkelte borger kan bidrage med i en ansættelse.

Aftenens overraskelse i panelet var Marie Mynche, der stiller op uden for parti. Hun er selv ansat i hjemmeplejens aftenvagt og løftede sløret for noget af det, som medarbejderne taler om.

- Hvor mange vikarer har vi egentlig brug for? Hvad kan man sætte lønnen op med, hvis vi bruger færre vikarer? Vi kan ikke uddanne folk på ingen tid. Vi skal se, hvordan vi kan ansætte helt andre grupper til nogle opgaver, sagde Marie Mynche (M), der opfordrede til at inddrage personalet og kigge på ledelse og organisationsstrukturen for at se, om det kan gøres bedre.

- Vi har fem minutter til at hjælpe en dement med støttestrømper. Vi har 10 minutter til smøre madder og hjælpe med støttestrømper. De fleste får ét bad hver uge, de heldige får to. Der er borgere, der betaler af egen lomme for at komme i bad, sagde hun og fastslog, at DF går til valg på at hæve serviceniveauet, ikke bare fastholde det.

I denne artikel er der ikke plads til et resume af alle synspunkter, og derfor bliver artiklen også et oplæg til den videre debat. Det næstsidste citat går til Nye Borgerliges Jesper Hammer, der kom med denne bemærkning:

- Decentraliser beslutningerne. Alle de medarbejdere, som vi har brug for i ældreplejen, findes ikke, og de kommer ikke i 2032, hvor vi har brug for endnu flere. Vi skal lave små decentrale, selvstyrende teams og frigøre bureaukratiet. Og drop nu den skibakke - pengene er brugt bedre andre steder.

Det sagde de om seniorbofællesskaber:

-SF går ind for, at seniorbofællesskaber skal ligge bynært og tæt på vores stationer. Vi er ikke interesserede i at bygge Humlebæk Syd, men gerne flytte idrætsbanerne i Humlebæk til Humlebæk Syd for at seniorbofællesskaber stationsnært.

Hanne Berg (SF)

- Jeg mener, at vi skal have de almene boliger til at bygge seniorbofællesskaber i stedet for flere familieboliger. Det er for mig ærgerligt, at man har taget plejecentret ud af Nivå Bymidte, for det lå meget godt i bymidten.

Tanja Quade Madsen (DF)

- Vi skal kigge på indkøbsmuligheder, togstationer, bibliotek – og gode busforbindelser, når der skal bygges seniorbofællesskaber. Der skal ikke bygges i Humlebæk Syd, ikke i den næste valgperiode eller den næste.

Lars Søndergaard (V)

- Jeg siger gerne højt, når vi politikere har uld i mund. Men lige med seniorbofællesskaber er der mange planer i støbeskeen. Vi kan øve os i at blive mere venligsindede over for private aktører.

Charlotte Bie (LA)

- Seniorbofællesskaber skal helst ligge i nærheden af indkøbsmuligheder og offentlig transport. Når I taler om Humlebæk Syd, er der en historik, som jeg ikke er inde i – men det er et område med smuk natur.

Britta Kristensen (KD)





-Humlebæk Syd er et sted, hvor der har været hundredvis af underskrifter mod byggeri, masser af avisartikler – er det Ældre Sagens opgave at stille sig imod, at vi vil bevare det område.? Selv vil jeg gerne bo nær Espergærde Centret, hvor der er center og station – og det er rigtigt, det er ikke Fredensborg Kommune

Sidsel Dyekjær (Alternativet)

- En del steder bliver der bygget kæmpestore seniorbofællesskaber med glas over et fællesareal, og det ser skønt ud. Dem kan vi godt finde plads til.

Bettina Bové (R)

- Lad os få en arbejdsgruppe op i byrådet – en del af opgaven er at få sagsbehandlet projekterne, og det kan jo tage tid, også her i Fredensborg Kommune. I arbejdsgruppen skal Seniorrådet og Ældre Sagen inviteres ind.

Jesper Hammer (Nye Borgerlige)

- Intet er mere vigtigt end det enkelte menneskes drømme og ønsker. Når jeg taler med seniorer, møder jeg en bekymring. Jeg bor på for meget plads, for stor have – kan jeg blive her, hvor jeg har min familie og har historie?

Jesper Tvilde (K)

- Bynært og stationsnært er værd at adressere. Vi har byudviklingsprojekter, der er i fuld gang, og i bymidterne skal der være tilgængelige boliger.

Hans Nissen (S)

- Der er ingen uenighed om, at vi skal have senioregnede boliger. Spørgsmålet er hvordan. Byrådet er ikke drivende. Vi laver planlægningen, men at få dem opført, finansieret og finde grundene, det tager andre sig af.

Bjørn Svensson (EL)

- Jeg er for genbrug – og der er mange ejendomme, der kan bygges om til seniorbofællesskaber. Men seniorbofællesskaber er ikke kernevelfærd, og jeg stiller op for at styrke kernevelfærden.

Marie Mynche (M)