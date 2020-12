Phillip Faber og pigekor på malerisamlingen

Hvert år i december synger Fredensborg Slotskirkes Pigekor julen ind på Nivaagaards Malerisamling, men i år måtte den traditionsrige julekoncert aflyses på grund af COVID-19. Museet har siden 9. december været lukket ned for publikum, ligesom koret måtte aflyse deres sidste koncerter i december. Phillip Faber rykker i december måned ud i Danmark for at synge Fællessang med danskerne ude landet, mens Mads Steffensen fortsætter i værtsrollen fra lejligheden i København. Seerne kan sende deres bidrag til det afsluttende fælleskor med 'Dejlig er jorden' via DRs hjemmeside: https://www.dr.dk/om-dr/medvirkende-og-publikum/vil-du-synge-med-i-faelleskoret-paa-dejlig-er-jorden