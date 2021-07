Person kravlede, men blev stadig fanget af overvågning

Klokken 02.22 torsdag kom der anmeldelse om, at en person iført handsker kunne ses kravle rundt uden for et hus omkring hoveddøren ind til en bolig på Gl. Strandvej, via overvågning. En patrulje kørte til stedet for at undersøge forholdet nærmere, men personen var i mellemtiden forsvundet derfra. Det var heller ikke muligt at finde personen ved en efterfølgende inspicering i området.