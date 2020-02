Artiklen: Per Stig Møllers kampe i Lindehuset

Per Stig Møllers kampe i Lindehuset

Tidligere minister og folketingsmedlem for de konservative Per Stig Møller fortæller i sin bog »Dage og kampe« om sit private og politiske liv.

Fredensborg Husholdningsforening har inviteret Per Stig Møller til at komme og fortælle om bogen. Det sker tirsdag den 18 februar klokken 19.00 i Lindehuset, Jernbanegade 28 B Fredensborg.

Bogen er en personlig beretning om et barn der vokser op i efterkrigstiden på Frederiksberg, som søn af forældre der begge var markante personligheder i offentligheden og om et barndomshjem fyldt med store diskussioner, prominente gæster og slægtens betydning for familiedynastiet Møller.