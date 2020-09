Per Stig Møller fortæller om trusler for menneskeheden

Per, Stig Møller, der nu er forfatter og bosiddende i Fredensborg Kommune, startede som skribent ved BT og Berlingske, havde en fornem karriere i DR, hvor han sluttede som formand for Radiorådet. Per har studeret, forsket og undervist på universiteter i København og Paris (Sorbonne) og har erhvervet en doktorgrad. Derudover har han gjort karriere som konservativ politiker, og efter 3 år som miljøminister under Schlüter og 9 år som udenrigsminister under Fogh, har Per Stig Møller den dybe indsigt og det udsyn, der skal til for at perspektivere vores fælles fremtid - og de "isbjerge", der kan ramme os. Per Stig Møller tegner billedet op med og giver bud på løsninger. Men kan det lykkes for os?