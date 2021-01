Per Gyrum vil udvide ved Nivå Skole Nord

Skoleleder Charlotte Bie vil nu se på mulighederne for at samle skolen ved Nivå Skole Nord. Arkivfoto. Foto: Allan Nørregaard

Efter afslaget på udvidelsen ved Niverødgården skal Per Gyrum Skolen nu på mulighederne for at samle skolen ved Nivå Skole Nord

Efter planerne om at udvide Per Gyrum Skolen ved Niverødgården er blevet afvist, vil skolen i stedet se på mulighederne for at udvide ved området omkring Nivå Skole Nord.

Da sagen blev behandlet i Plan, miljø og klimaudvalget, stemte Carsten Bo Nielsen (V) imod forvaltningens indstilling, om at afvise udvidelsen ved Niverødgården, for at sikre at sagen ikke blev sat i bero.

Vil samle skolen Byrådsmedlem Charlotte Bie (LA) er inhabil i sagen, da hun også er skoleleder på Per Gyrum Skolen. Hun ærgrer sig dog over afgørelsen, men forsøger at se fremad.

"For os handler det om at få samlet skolen og så må vi se, hvad forvaltningen og hvad naboerne siger. Og så æder vi gerne 800 kameler, bare vi får samlet skolen," siger hun.

Ny skolebygning Ifølge Charlotte Bie kan den nye skolebygning ved Nivå Skole Nord blive op til 1500 kvadratmeter, hvilket omtrent er det dobbelte af hvad der var på tegnebrættet ved Niverødgården.

"Tidligere skulle vi jo rykke den lille skole på 415 kvadratmeter til den store skole ved Niverødgården. Nu skal vi rykke den store skole på 1100 kvadratmeter til et areal ved Nivå Skole Nord, hvor der kommer en ny bygning. Og den bliver meget større for den skal rumme 300 elever 40 ansatte," siger hun og tilføjer, at skolen ikke kan gå på kompromis med de pladskrav der er til skoleeleverne.

Renoveret for millioner I 2015 købte ejerne bag Per Gyrum Skolen ejendommen ved Niverødgården og siden er bygningen blevet renoveret for flere millioner. Men nu står Charlotte Bie med en ejendom hun reelt ikke kan bruge.

"I den nye lokalplan bliver det jo slået fast, at Niverødgården kun må bruges til skolebygning. Så vi må ikke engang lave den om til en børnehave, selvom kommunen tidligere har brugt ejendommen til det formål," siger hun.

Charlotte Bie lægger ikke skjul på, at hun undrer sig over afgørelsen.

"Med den måde som forvaltningen tolker lokalplanen på, er det jo i praksis ligegyldigt, hvad der står, for det kan ændre sig alt efter, hvordan forvaltningen tolker lokalplanen," siger hun.

Charlotte Bie ærgrer sig:

"Vi har ikke et stort finansieringsselskab i ryggen og jeg er da ked af, at vi skal bruge pengene to gange, for det er jo mange penge der er investeret i ejendommen. Eksempelvis har vi lige fået et nyt fysiklokale, det er jo ikke noget man får for 50.000 kroner og ventilationsanlægget alene har kostet omkring én million kroner," siger hun.

Vil ikke gå rettens vej Ejendommen ved Niverødgården blev ellers købt for, at skolen ville udvide der. Men efter afgørelsen, mener Charlotte Bie, at ejendommen er købt på et forkert grundlag.

"Da ejeren købte ejendommen, var det jo med en byggeret på op til 2300 kvadratmeter. Men hvis vi ikke kan udnytte den byggeret, så er ejendommen jo købt alt for dyrt," siger hun.

Men selv om Charlotte Bie mener, at ejerne står med en god sag, vil hun dog ikke gå rettens vej.

"Vi kunne godt trække kommunen igennem en længere juridisk tvist, som vi sikkert har en god chance for at vinde, men det kan de ansatte og eleverne ikke leve med," siger hun.