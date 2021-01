På grund af corona blev byrådsmødet mandag aften afholdt virtuelt. Screendump: Peter Mailand

Send til din ven. X Artiklen: Per Gyrum udvidelse fik dødsstødet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Per Gyrum udvidelse fik dødsstødet

Et stort flertal i byrådet fejede mandag aften udvidelsen af Per Gyrum Skolen af bordet

Fredensborg - 26. januar 2021 kl. 06:52 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Udvidelsen af Per Gyrum Skolen ved Niverødgården fik mandag aften det endelige dødsstød, da sagen blev behandlet i byrådet. På grund af corona bev mødet afholdt virtuelt og under behandlingen blev skoleleder fra Per Gyrum Skolen, Charlotte Bie (LA), bedt om logge sig af, da hun er inhabil i sagen. I stedet tonede Helle Abild (LA) frem på skrærmen, og sammen med et flertal i Venstre gik hun i mod resten af byrådet, hvor et flertal var enige om, at sagen skulle afvises.

Formand for Plan-, miljø og klimaudvalget Lars Simonsen (R) indledte debatten:

"Vi afholdte i sommer et digitalt borgermøde, hvor der var 251 indsigelser imod udvidelsen, " sagde han og fortsatte:

"Vi er mange der mener, at det er bedre at udvide skolen ved Nivå Skole Nord. Men i stedet for at sætte sagen i bero, så er der flertal for at aflyse sagen. Det giver ikke mening for beboerne derude, at sætte noget i bero, og tage det op senere. Det er ikke holdbart, at beboerne skal gå i usikkerhed i to-tre år før en sagen kommer op igen. Og hvad er det så vi skal forholde os til på det tidspunkt," sagde han.

Lars Simonsen (R) indstillede til, at ansøgningen om udvidelsen ved Niverødgården helt blev afvist og at forvaltningen i stedet går i dialog med skolen om at se på mulighederne for at udvide ved Nivå Skole Nord.

Venstre er splittet i sagen Carsten Bo Nielsen (V) fik ordet:

"Venstre er delt i denne sag, da et flertal har den holdning, at forslaget bliver udsat indtil vi har en afklaring om, det er muligt at fortsætte udvidelsen ved Lille Per," sagde han.

Carsten Bo Nielsen mener at byrådet løber fra en aftale.

"Alle i Venstre er enige om at finde en løsning ved Nivå Skole Nord. Men der er også slags retssikkerhed i det her, for siden 1977 har man udlagt arealet ved Niverødgården til offentlige formål (skole)," sagde han og tilføjede:

"Da skolebygningen ved Niverødgården blev solgt, var det et enstemmigt byråd, der vedtog, at den der købte havde ret til at opføre en skole," sagen han og tilføjede: "Jeg vil genre citere borgmester Thomas Lykke Pedersen for at sige: Vi har indgået en aftale," sagde han.

Udvidelse ved Nivå Skole Nord Herefter gik diskussionen for og imod private skoler i området indtil Per Frost Henriksen (S) fik ordet.

"Det her er ikke et spørgsmål om hvorvidt man er for eller imod private skoler. Det handler om at sikre naboerne til Per Gyrum Skolen et anstændigt liv," sagde han.

Det endte med at et flertal vedtog at afvise sagen, og at forvaltningen i stedet skal indlede en dialog med skolen omkring en udvidelse ved Nivå Skole Nord.