Per Gyrum Skolen skal først lave en trafikanalyse, undersøge jordbundsforhold og lave skitser til en placering af skolegården, så den generer mindst muligt. Først derefter tages der stilling til, hvordan en lokalplan eventuel skal se ud, oplyser Lars Simonsen (R), formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Per Gyrum Skolen må i arbejdstøjet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Per Gyrum Skolen må i arbejdstøjet

Fredensborg - 07. maj 2019 kl. 14:33 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Politikerne vil se en konkret skitse til, hvordan en ny skolebygning og udearealer kan placeres, så de samlet set tager størst muligt hensyn til de omkringliggende boliger.

De vil også se en trafikanalyse, der kommer med konkrete løsninger og forslag, og jordbundsforholdene i haven bag Niverødgårdens hovedbygning skal undersøges. Det er essensen af en beslutning taget af et flertal mandag i Plan-, Miljø- og Klimaudvalget. Først på den baggrund beslutter politikerne, om der skal laves en lokalplan, der tillader et skolebyggeri på op til 800 kvadratmeter for at Per Gyrum Skolen kan samle indskoling og mellemtrin omkring Niverødgårdens gamle hovedbygning.

- Først når vi har set de ting, vil vi tage endelig stilling til, om der skal laves en ny lokalplan. Vi spørger blandt andet til jordbundsforhold for at sikre, at en bygning faktisk også kan ligge i det område, hvor det er bedst at placere den. En kys-og-kør bane langs Nivåvej lyder som en fornuftig mulighed, og det skal også undersøges, forklarer Lars Simonsen (R), formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget.

Han har selv den grundholdning, at politikerne skal være forsigtige med at tillade større skoleudvidelser i områder, hvor der er beboelse meget tæt på, men han har endnu ikke afgjort sin endelige stillingtagen. På udvalgsmødet stemte SF og Ergin Øzer (S) imod, at der arbejdes videre med projektet. Det skyldes hensynet til naboerne, områdets karakter og tidligere planer om at bygge en kommunal skole - planer, der blev droppet.

Per Gyrum Skolen købte i 2015 Niverødgårdens hovedbygning for 5,3 millioner kroner. Skolen ønsker i øjeblikket at bygge 650 kvadratmeter, men der er ønske om en lokalplan med bygge op til 800 kvadratmeter.

relaterede artikler

Kradse høringsvar afspejler konflikt mellem skole og naboer 02. maj 2019 kl. 10:12

200 elevers støj skal kunne styres 02. maj 2019 kl. 05:27