Per Frost satser nu kun på ét valg

Fredensborg - 08. august 2019 kl. 15:11 Af Steffen Slot

Per Frost Henriksen opstiller ikke til folketinget igen, fortæller han torsdag i en pressemeddelelse.

- Det var en klar aftale inden valget, at det kun var denne ene gang jeg stillede op som folketingskandidat for Fredensborgkredsen. Det blev et pænt valg i egen kreds ved folketingsvalget i juni måned, men det rakte ikke til en plads i folketinget. Nu satser jeg fuldt ud på byrådsarbejdet og kommunalvalget i 2021, skriver han og glæder sig over, at det nordøstlige hjørne af Sjælland fik valgt Henrik Møller fra Helsingør.

- Jeg fik 1502 stemmer ved folketingsvalget, hvor det skinnede igennem, at jeg er meget lokal. Langt de fleste stemmer var på hjemmebanen i Fredensborg og Hørsholm kommuner, konstaterer han.

Meddelelsen kommer nu for at undgå, at der opstår tvivl om, hvor Per Frost Henriksen nu lægger sin politiske energi.

- Jeg har kunnet mærke, at der ved denne valgkamp har været meget mere fokus på dobbeltmandater end tidligere, derfor at det vigtigt for mig at signalere, at det er byrådsarbejdet i Fredensborg jeg satser på og der min energi forsat skal lægges. Det betyder, at jeg lægger alle mine kræfter i byrådsarbejdet i Fredensborg Byråd, som formand for Børne- og Skoleudvalget og gruppeformand for den socialdemokratiske byrådsgruppe og allerede nu bebuder at jeg genopstiller ved kommunalvalget i november 2021, med det sigte, at styrke den socialdemokratiske indsats og sikre genvalg til borgmester Thomas Lykke Pedersen, udtaler han.

Udover at være byrådsmedlem og formand for Fredensborg Kommunes Børne- og Skoleudvalg er Per Frost Henriksen formand for idrætsorganisationen DGI Nordsjælland med over 140.000 medlemmer, Næstformand i VisitNordsjælland, medlem af FGU Øresunds bestyrelse, bestyrelsesmedlem i Rungsted Gymnasium, medlem af Nationalparkrådet for Kongernes Nordsjælland. Per Frost Henriksen modtog først på året Ridderkorset.