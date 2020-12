Et nyt kulturhus og ejendomme på op til seks etager er på tegnebrættet i Humlebæk. Foto: Fredensborg Kommune

Penthouselejligheder og nyt kulturhus på tegnebrættet

Et nyt kulturhus og penthouselejligheder med udsigt over Øresund er på tegnebrættet til den nye bymidte i Humlebæk

Fredensborg - 09. december 2020

Først kom bymidten i Nivå, så var det Kokkedal og nu er de første planer på tegnebrættet for en ny bymidte i Humlebæk. Det er rådgivningsfirmaet Realise, der har udarbejdet planerne for Fredensborg Kommune og på tegnebrættet er der både et nyt kulturhus og ejendomme på op til seks etager, hvor der øverst skal være penthouselejligheder med udsigt over Øresund.

Sagen blev i mandags behandlet i Plan, miljø og klimaudvalget, hvor udvalget godkendte, at der må bygges i højden. Ifølge planerne som Økonomiudvalget skal tage stilling til på mandag, arbejdes der med tre scenarier.

Op til seks etager Der skal som minimum opføres 121 boliger i ejendomme på op til fem etager med penthouselejligheder på toppen, hvor der bliver udsigt over Øresund. I mellem-scenariet skal der opføres 190 boliger i ejendomme på op til fem etager, mens der i det største scenarie skal opføres 234 nye boliger. Disse vil også blive op til seks etager, hvor der også er planer om penthouselejligheder med udsigt over Øresund.

Ifølge et notat som forvaltningen har udarbejdet bliver de nye boliger opført i varieret højde:

"Boligerne i bymidten kan etableres med attraktiv udsigt over det fredede landskab i Kelleris kilen, udsigt mod Øresund eller med udsigt over de gamle villaområder i Humlebæk. De tre udviklingsscenarier arbejder med boligejendomme i varieret højde enkelte steder i op til seks etager," skriver forvaltningen i notatet.

Nyt kulturhus Ifølge planerne skal både det eksisterende bibliotek og Kulturstationen jævnes med jorden. I stedet skal der opføres et helt nyt Kulturhus, som både skal rumme et nyt bibliotek og Kulturstationen og muligvis også Humlebæk Dagcenter og Frivilligcenteret.

Her er der også flere scenarier på tegnebrættet, hvor det mindste bliver på 1500 kvadratmeter, mens der i det store model arbejdes med et kulturhus på op til 1800 kvadratmeter, der skal placeres vest for stationen.

I notatet skriver forvaltningen:

"Kulturhusets funktioner og størrelse er pt. ikke fastlagt, men som minimum vil huset indeholde et nyt bibliotek og foreningslokaler til Kulturstationen. Derudover forventes det at der vil være mulighed for lokaler til andre foreninger m.m. ved at arbejde med konceptet "kloge kvadratmeter". Enkelte af udviklingsscenarierne indeholder også en mulighed for at indtænke Dagcenter og Frivilligcenter. Herudover har interessenter i inddragelsesfasen udtrykt ønsker om musiklokaler, teatersal og lignende kulturelle- og foreningsfaciliteter, der kan tiltrække en bredere brugergruppe," står der i notatet.

Derudover er der planer om, at anlægge nye parkeringspladser langs Kirkeskov Allé og langs Teglgårdsvej.

Daginstitutioner bliver Derimod er der ingen planer om at røre ved de to eksisterende daginstitutioner i bymidten, fremgår det af notatet.

"Bymidtens to eksisterende daginstitutioner er velfungerende og bygningerne i god stand sammenlignet med andre institutioner i Humlebæk. Daginstitutionerne er attraktive for forældre, der pendler. Den daglige rytme ved daginstitutionerne er med til at skabe en positiv dynamik i bymidten. I alle scenarier forudsættes daginstitutionerne derfor at blive i bymidten," står der i notatet.

Som nævnt skal sagen på mandag behandles i Økonomiudvalget.