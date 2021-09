Den nye bymidte i Nivå er planlagt med et "Generationernes Hus". Nu er politikerne ved at trække plejecentret ud af planerne.

Penge til anlæg kan spares: Friplejehjem er på vej

Fredensborg - 21. september 2021 kl. 18:59 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Den nye bymidte i Nivå bliver med stor sandsynlighed bygget uden det plejecenter, som ellers er en del af helhedsplanen for området. Det skyldes, at et udviklingsfirma har tilbudt at bygge et friplejehjem nord for Nivåvej, hvor der i øjeblikket opføres boliger.

Dermed kan Fredensborg Kommune slippe for store anlægsudgifter til at bygge et plejecenter med plads til de 60 borgere, som har behov for plejebolig inden for fire-fem år. Sagen blev diskuteret på et møde i Økonomiudvalget mandag aften.

- Friplejehjemmet er en mulighed, som vi ikke må gå glip af, og det er støtter Økonomiudvalget. Vi mener ikke, at det kommer til at gå ud over livet i den nye bymidte, fordi der jo kommer boliger i bymidten, og vi taler blandt andet om ungdomsboliger og senioregnede boliger til at skabe bylivet, siger borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) og tilføjer, at politikerne også ser området nord for Nivåvej som en del af den nye bymidte.

Efter mødet i Økonomiudvalget har udviklingsfirmaet fået besked om, at de kan arbejde videre med planerne. Det kræver en ændring i lokalplanen for området, fordi det er udlagt til boliger, ikke et plejecenter. Borgmesteren forventer, at processen kommer til at gå hurtigt, men naturligvis med den nødvendige borgerinddragelse.

- Vi har gode erfaringer med friplejehjem her i kommunen, hvor vi allerede har Else Marie Hjemmet i Humlebæk, siger borgmesteren.

På Økonomiudvalgets møde blev det besluttet, at der skal laves et notat på de økonomiske konsekvenser for kommunen.

Et friplejehjem kan vise sig at være dyrere i driftsudgifter for kommunen. Forslaget kom fra SF, der ønsker et grundigt beslutningsgrundlag, inden den endelige beslutning træffes.