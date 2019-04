Penge og samarbejde skal holde skidtet væk fra klimaprojektet

Det har hele tiden ligget i kortene, at der skulle afsættes flere midler til vedligeholdelse af den nye Bølgeplads, strøget ned gennem Holmegårdscentret og den smukke trappe ned til Usserød å. I årene op til klimatilpasningsprojektets start lå vedligeholdelsen nemlig på et lavt niveau, fremgår det af en sagsfremstilling i 2016, hvor emnet blev drøftet. Indtil december 2018 havde entreprenøren ansvaret for drift og vedligeholdelse, og da klimatilpasningsprojektet blev formelt afleveret i december 2018, overgik ansvaret for de kommunale arealer til kommunen - i praksis Nordsjællands Park og Vej.

- Nu bliver der taget fat om tingene. Man kan sige, at vedligeholdelsen er faldet mellem to stole i en overgangsfase, fordi området først blev leveret færdigt ved udgangen af sidste år. Jeg synes, at vi har været hurtige til at finde pengene til at sikre vedligeholdelsen, og vi har også sat gang i et arbejde med at inddrage samarbejdsparterne i nærområder. Nogle af tingene - en knust flaske eksempelvis - kræver jo ikke, at den store lastbil fra Nordsjællands Park og Vej kommer ud, men kan måske klares ved, at en fra plejecentret eller en pedel fra skolen går en runde og samler op. Derfor er forvaltningen i dialog med parterne i området, så der opstår et fælles ansvar i området. Vi skal nok finde en fornuftig løsning, siger Freja Brabæk Kristensen (DF), formand for Infrastruktur- og Trafikudvalget.