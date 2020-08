Pedal-Atleterne tager tilløb til jubilæum

Hvis man er i besiddelse af en racercykel, der er 20 år eller ældre og bygget af rør, er man velkommen til at deltage i en hyggelig cykeltur på cirka to timer, rundt på de nordsjællandske landeveje, hvor der bliver mulighed for at prale lidt af sit pragteksemplar af en klassisk racercykel. Efter kørslen byder Pedal-Atleterne på en kop kaffe, hvor man samtidig kan høre lidt om klubben og dens aktiviteter.