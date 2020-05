Rådhusets borgerservice har været lukket - i al fald som borgerne kender den, men mange myndighedsopgaver er alligevel blevet løst over al forventning, fortæller kommunen. Nyt pas og kørekort udstedes dog kun, hvis det er yderst nødvendigt - forberedelse til ferie er ikke nok. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Pas til ferien må vente, men ellers løser rådhuset langt mere end forventet Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pas til ferien må vente, men ellers løser rådhuset langt mere end forventet

Fredensborg - 15. maj 2020 kl. 19:23 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trods nedlukning af den fysiske borgerservice er det stadig muligt at blive gift, få midlertidige kørekort og nye pas. Men lige bortset fra det med kærlighed, skal behovet være akut.

De ansatte i kommunes borgerservice lykkes med at løse langt flere opgaver over telefon og mail, end mange havde frygtet, da coronavirussen lukkede rådhuset og sendte mange medarbejdere på hjemmearbejde.

Det understreger Fredensborg Kommune i en pressemeddelelse. Send allerhelst en mail til os via e-Boks - eller ring på kommunens hovednummer - så finder vi ud af langt det meste. Det er den klare konklusion efter ni ugers fysisk nedlukning af Borgerservice på rådhuset.

- Vi bruger e-Boks og telefon langt mere end før nedlukningen. Det fungerer generelt rigtig godt - og bedre end vi havde frygtet, når vi ikke længere kan møde borgerne face-to-face. På en normal dag arbejder cirka 22 ud af 26 medarbejdere i Borgerservice hjemme. Her kan de nemt koble sig på vores it-systemer, læse post, ordne sager og ringe op til de borgere, som henvender sig til os. Vi anbefaler, at borgerne så vidt muligt henvender sig til kommunen på mail via e-Boks, da telefonopkald kan være vanskeligt for mine medarbejdere at omstille til ansatte i andre afdelinger, som også arbejder hjemmefra, forklarer Uffe Rask Mikkelsen, som er teamleder i Borgerservice på rådhuset

Han uddyber:

- Via telefon og e-Boks kan antallet af fysiske fremmøder derfor begrænses til meget få situationer, fx udstedelse af Nem-ID og midlertidige kørekort. Enkelte borgere har også brug for at få nyt pas, det kan fx være dem, som udsendes af organisationen Læger uden Grænser. Men ellers er antallet af udstedte pas i sagens natur dykket drastisk. Dermed er der blevet tid i overskud til, at to af medarbejderne i Borgerservice midlertidigt arbejder i en 0. klasse og er plejecenter, hvor de hjælper de andre ansatte med især hygiejneopgaver.

God korpsånd Kommunaldirektør Kim Herlev Jørgensen glæder sig over, at det i så høj grad lykkes for rådhusets hjemsendte medarbejdere at løse deres opgaver fra hjemmet:

- Det er bestemt ikke optimale vilkår for arbejdet, men vores medarbejdere lykkedes lynhurtigt med at omstille sig til bl.a. virtuelle møder fra deres hjem. Derfor har vi kun oplevet en meget begrænset ændring i den service, vi skal give borgerne i fx jobcenteret og Borgerservice. Samtidig har der været stor vilje hos de ansatte, som midlertidigt har tid i overskud, til at træde til med hjælp til deres kolleger på fx plejecentrene. Det tyder på en rigtig god korpsånd, som jeg kun kan være stolt af. Derfor er jeg også trist over, at jeg kan møde den opfattelse, at de hjemsendte medarbejdere på rådhuset ikke laver noget. Det er helt forkert, udtaler kommunaldirektøren.

Ja til Lotto, ikke pas Borgerservice er dog begrænset af retningslinjer, der er udmeldt fra de centrale sundhedsmyndigheder, forklarer kommunen som svar på uddybende spørgsmål til pressemeddelelsen.

Det betyder eksempelvis, at borgere kan opleve, at deres 16-årige dreng gerne må have fritidsjob med at stå i kiosken i de store supermarkeder og sælge lottokuponer, men nye pas kan farmand ikke få lov til at bestille. Med mindre behovet er akut. Her er ferie forberedelse til ferie ikke nok.

- Hvis man har eksempelvis en vigtig forretningsrejse, kan man få et pas - eller hvis man har fået job som chauffør og skal have udstedt et kørekort. Vi har også hjulpet borgere på kontanthjælp uden et hævekort med at få kontanthjælpen udbetalt i kontanter, men pas for at være forberedt på sommerens ferie er ikke muligt, fordi vi stadig vil holde de fysiske møder i borgerservice på et minimum, uddyber Henrik Vendelbo, chef for Borgerservice og Digitalisering.

At vielser er tilladt, skyldes en regel om, at borgmesteren har bemyndigelse til at afgøre kommunens hjælpsomhed med at få borgerne gift, og her har borgmesteren valgt en linje, hvor vielser er muligt under hensyntagen til, at der kun deltager ganske få.