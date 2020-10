Foto: Arkivfoto

Send til din ven. X Artiklen: Pas på: Tyve på spil i boligområder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pas på: Tyve på spil i boligområder

Flere steder i Fredensborg og Nivå har ukendte gerningsmænd brudt ind i huse ved at smadre vinduer med sten. Noget kunne tyde på, at det er de samme to gerningsmænd, der er på spil flere steder.

Fredensborg - 12. oktober 2020 kl. 14:38 Af Christopher Valeur Kontakt redaktionen

I løbet af weekenden har to boliger i Fredensborg samt en bolig i Nivå været brudt ind i. Alle tre steder har tyveknægtene brudt ind på samme måde, ved at smadre et vindue med en sten.

De to boliger i Fredensborg ligger begge på Vilhelmsro og tyverierne fandt sted mellem fredag og lørdag. I den ene bolig havde tyveknægtene forsøgt at opbryde et vindue, men uden held, hvorefter de trængte ind ved at smadre et vindue. Tyvekosterne er endnu ikke opgjort.

I den anden bolig på Vilhelmsro blev en rude i soveværelset knust, hvorefter tyvene kunne stjæle smykker, ur og andre ting.

Indbrud i Nivå også Lørdag aften, nærmere bestemt klokken 20.43, var gerningsmændene endnu en gang på spil. Denne gang var de taget til Myremosevej i Nivå, men en opmærksom nabo fik dem stoppet. Vedkommende hørte noget smadre ved nabohuset og så derefter to hætteklædte mænd i mørkt tøj komme løbende. Herefter råbte den opmærksomme nabo dem an, hvorefter tyvene sagde, at hun skulle holde kæft. De løb derefter videre. Tyvene løb i retning mod stierne og kvarterene. Efterfølgende anmeldte den opmærksomme nabo det til politiet, som kunne konkludere, at en rude var blevet knust med sten, hvorefter tyvene var trængt ind. Der nåede dog ikke at blive stjålet noget.

Den opmærksomme nabo beskrev begge mænd som dansktalende, iklædt sort tøj fra top til tå, og maskeret med hætte eller balaclava.