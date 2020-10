IBF-verdensmester Sara Mahfoud kom forbi med sit VM-bælte, da Karlebo Bokseklub og Parkinsonforeningen holdt åbent hus i marts. Det er den lokale formand for Parkinsonforeningen, Preben Carøe, der står med det. Ved siden af verdensmesteren er det næstformand i Parkinsonforeningen i Nordsjælland, Dorrit Hermann, og bokseformand Søren Rommelhoff. Foto: Fred Jacobsen

Parkinsonboksning genstarter efter coronapause

Parkinsonramte nordsjællændere kan fra tirsdag igen gå til boksetræning i Karlebo Bokseklub

Fredensborg - 05. oktober 2020 kl. 12:00 Af Fred Jacobsen Kontakt redaktionen

Parkinsonforeningen i Nordsjælland og Karlebo Boksklub nåede kun lige at introducere boksning for parkingsonramte i marts - så blev det hele lukket ned. Coronaen kom, og alle planlagte træninger blev aflyst, i første omgang i 14 dage.

Nu er der så gået godt et halvt år, og de kan komme i gang igen: Tirsdag 6. oktober kl. 17.15 er der igen boksning for parkinsonramte i Karlebo Bokseklub i Nivåhøj Sportshal.

Bokseklubben uddannet Parkinsonboksning er led i et samarbejde mellem Parkinsonforeningen og Danmarks Bokse-Union. Karlebo Bokseklubs mangeårige formand, Søren Rommelhoff, har sammen med Danmarks Bokse-Union stået for at udvælge fem klubber i Danmark, som skal tage en certificering i Rock Steady Boxing, som den kontaktløse boksning kaldes.

”Det er en uddannelse vi har taget til os og lært en masse af. Nu glæder vi os til at bruge og hjælpe mennesker med denne sygdom”, fortalte Karsten Larsen fra Karlebo Bokseklub forud for præsentationen 10. marts.

Det er medicin En blandt flere parkinsonramte, der deltog i præsentationen i Karlebo Bokseklub, var Preben Careøe fra Hørsholm, som er formand for Nordsjællandskredsen i Parkinsonforeningen.

Preben Carøe, formand for Parkinsonforeningens Nordsjællandskreds, er klar til at genoptage en gang boksning for parkinsonramte i Karlebo Bokseklub efter en coronapause på godt et halvt år.

"Det er medicin, det her, "sagde Preben Carøe. Som parkinsonramt ved han, hvor vigtigt det er at holde sig i gang. "Når vi laver sådan noget som det her, glemmer vi at vi er syge," fortalte han og håbede, at tilbuddet appellerer til en yngre kreds end de fortrinsvis ældre personer, der var med under repræsentationen, der var et åbent-hus-arrangement.

En spændende opgave Søren Rommelhoff, formand for Karlebo Bokseklub og sammen med Karsten Larsen instruktør i denne form for kontaktløse boksetræning, forklarede i den forbindelse, at det netop er brug af overkroppen og koordinationen af bevægelser, der er i fokus.

"Det er en spændende opgave, som giver god mening for os. Et godt stykke frivilligt arbejde," mente Rommelhoff, som håbede på 20-25 personer til træning hver gang, og også håbede på, at tilbuddet vil brede sig til andre danske bokseklubber.

Begrænset antal deltagere Corona gør, at der ved genstarten tirsdag 6. oktober er sat en begrænsning på antallet af deltagere ved træningen.

"Desværre er der indtil videre loft over, hvor mange der kan være på holdet. I begyndelsen er antallet 12 personer, dog med mulighed for at udvide til 16," oplyser Preben Carøe.

For at holde styr på det, opfordres interesserede til at tilmelde sig på Parkinsonforeningens hjemmeside (https://parknord.nemtilmeld.dk/28/). Det sker efter først-til-mølle princippet.

Personlige boksehandsker Man kan møde i det tøj, man normalt bruger ved træning hos fysioterapeut og i fitnesscenter, og i bokseklubben vil man få udleveret personlige boksehandsker, som kan opbevares i klubben fra gang til gang.

