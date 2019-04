Send til din ven. X Artiklen: Park og Vej med særlige opfordringer til borgerne efter ny trend Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Park og Vej med særlige opfordringer til borgerne efter ny trend

Fredensborg - 11. april 2019 kl. 05:06 Af Christoffer Schyth Kjær Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgere i Fredensborg Kommune har indledt et slagsmål mod skidt. De har grebet børsterne og rengøringsmidlerne og vasker byens skilte rene. Men hvilke rengøringsmidler skal man egentlig benytte, når man har udset sig et skilt, der har fået lov at stå lidt for længe?

Til dagligt er det Nordsjællands Park og Vej, der står for driften af kommunens skilte. De har et årligt budget på 1,5 millioner kroner til vedligehold af skilte, som ifølge direktør Niels Christian Koefoed ikke er nok til, at de kan nå rundt til dem allesammen.

- Som udgangspunkt har vi ikke noget imod, at borgerne selv går ud og vasker skiltene rene, men de skal bare være forsigtige, når de gør det. De skal passe på bilerne derude. Vores egne ansatte har synligt tøj på, når de bevæger sig langs vejene for ikke at komme til skade, forklarer direktøren.

Nordsjællands Park og Vej sørger særligt for at rense skiltene for grafitti, men det kræver nogle produkter, der er hårde mod skiltene. Og selvom skiltene kan virke hårdføre, kan de ikke holde til at blive udsat for alle rengøringsprodukter.

- Skiltene tåler ikke de skrappe produkter ret mange gange, før de faktisk er nødt til at blive skiftet. Derfor er det også vigtigt, at borgerne ikke benytter rengøringsmidler, der er hårde. Jeg mener klart, at de kun skal bruge sæbe og opvaskemiddel, hvis de vasker skiltene rene. Ellers risikerer vi, at skiltene bliver ødelagt. De skrappe rengøringsmidler er heller ikke så gode for naturen, som midlerne jo løber ned i, når de drypper af skiltene, siger Niels Christian Koefoed.

Han forklarer, at Nordsjællands Park og Vej har en app, som man kan downloade gratis på sin telefon. Den hedder »Giv et tip - NSPV«, og gennem den kan man anmelde skilte, der trænger til en rengøring eller reparation. De 1,5 millioner kroner til vedligehold er nemlig ikke nok til, at Nordsjællands Park og Vej kan få skabt en rutine, hvor alle skilte eksempelvis får en forårsrengøring.

- I al almindelighed mener jeg, at folk skal samle affald sammen. Og hvis de er i tvivl om noget og har brug for vejledning, kan de jo bare ringe til os, lyder det fra direktøren.