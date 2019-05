Deltagerne i byfesten behøver ikke frygte for deres sikkerhed, fastslår politidirektør Jens Christian von Bülow. Nordsjællands Politi vurderer løbende sikkerhedsrisikoen og ser torsdag ingen grund til på forhånd at forbyde demonstrationen.

Send til din ven. X Artiklen: Paludan vil til byfest: Her er politidirektørens ord Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Paludan vil til byfest: Her er politidirektørens ord

Fredensborg - 02. maj 2019 kl. 14:23 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Rasmus Paludan havde varslet, at han gerne ville demonstrere i Holmegårdscentret torsdag aften, men har nu valgt et andet tidspunkt - han vil til Kokkedal fredag aften, når der er byfest på Bølgepladsen i Kokkedal.

Det er nemlig fredag den 3. maj, at Kokkedal holder den årlige byfest med loppemarkeder, madboder, shows og koncert.

Jens Christian von Bülow, politidirektør i Nordsjællands Politi, bekræfter, at Rasmus Paludan har flyttet sit ønske om at demonstrere til fredag, og politidirektøren fastslår en vigtig pointe:

- Alle de, der har lyst til at tage til byfest, skal bare tage af sted - de skal ikke være bekymrede for sikkerheden, siger Jens Christian von Bülow.

Udmeldingen kommer i en uge, hvor justitsminister Søren Pape har kommenteret Rasmus Paludans demonstrationer og i et samråd ifølge Ritzau har sagt, at »der aktuelt er en alvorlig trussel fra militante islamister, og at der aktuelt er en alvorlig trussel fra personer med relationer til danske bandemiljøer«.

Mandag var Rasmus Paludan også i Kokkedal, hvor politiet afgjorde, at han ikke fik lov til at demonstrere i Holmegårdscentret, men i et område nær Blåbærhaven en kilometer derfra. I det område stod stifteren af partiet Stram Kurs en stor del af tiden bag en lav hæk, der var vokset op om et metalgitter. Der var kun ganske få mennesker, og det foregik meget fredeligt.

Politidirektør Jens Christian von Bülow understreger, at politiet hele tiden vurderer trusselsbilledet og i løbet af fredag endelig vil afgøre, hvor og hvornår demonstrationen kommer til at foregå.

- Folk har en ret til at demonstrere, og det er politiets opgave at beskytte den ret. Det er udgangspunktet. Så kan der være konkrete steder og tidspunkter, hvor vi kan være nødt til at lave en begrænsning i den ret. Hvis der er en begrundet frygt for den offentlige sikkerhed, kan politiet vælge at ændre tidspunktet for demonstrationen eller vælge et andet sted, og politiet kan også helt aflyse en demonstration, men det kræver fare for den offentlige fred og orden, forklarer Jens Christian von Bülow og fastslår, at politiet hele tiden opvejer den grundlovssikrede ret mod det aktuelle trusselsbillede.

Den vurdering foregår løbende, og da den beror på en konkret vurdering fra sted til sted, er det torsdag for tidligt at sige, om Rasmus Paludan fredag aften får lov til at demonstrere nær Holmegårdscentret - samme sted, hvor han mandag ikke fik lov til at demonstrere.