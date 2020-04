Se billedserie Arbejdet med en ny lokalplan for det gamle Prøvelyst Teglværk er sat i bero. Foto: Kim Rasmussen

Pakkeri på gammelt teglværk går ned i tempo

Fredensborg - 07. april 2020

I det gamle Prøvelyst Teglværk i Karlebo opstod der for nogle år siden en internetbutik på cirka 1700 kvadratmeter, og ejerne ønskede for to år siden at få de 13.500 etagemeter bygningsmasse i spil til erhverv.

Problemet var blot, at lokalplanen ikke giver mulighed for de planlagte aktiviteter, og derfor blev ejeren bedt om at sætte udvidelsesplanerne i bero, indtil der lå en ny lokalplan klar for området. Samtidig blev der stillet krav til, at ejeren skulle belyse de trafikale konsekvenser af at have et lager og internetbutik på Karlebovej 59. Der blev også holdt et borgermøde i Karlebo om planerne.

Nu er arbejdet med en ny lokalplan sat i bero, og det blev Plan-, Miljø- og Klimaudvalget orienteret om i denne uge. Ejeren vil gerne have mere tid til at udvikle de fremtidige planer, og det er omkostningstungt for ejeren at sikre en lovliggørelse af de eksisterende forhold, fremgår det af sagsfremstillingen.

- Vi er klar til at prioritere en lokalplan, når ejerne er klar og ved helt præcist, hvad de gerne vil lave på arealet. Indtil da er forvaltningens arbejde sat i bero, og ejerne af virksomheden skal selvfølgelig overholde den gamle lokalplan , siger Lars Simonsen (R), der ikke er bekendt med, at der er behov for dispensationer til den aktivitet, der i øjeblikket er på Prøvelyst Teglværk.