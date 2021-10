Thomas Svenningens første video er blevet set over 1000 gange, og såvel borgere og politikere spørger, om manden har ret? Nej, kommunen har ingen viden om de påståede krænkelser af børn, svarer kommunen.

En mindst to år gammel sag skaber stor opmærksomhed på de sociale medier, hvor en borger beskylder kommunen for at mørklægge krænkelser af to børn, begået af en ansat på en skole. Fredensborg Kommune afviser.

Fredensborg - 05. oktober 2021 kl. 05:53 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

»Skole i Fredensborg Kommune ansatte dobbelt pædofildømt... Han »går over stregen« på minimum 2 børn, men skolen vil ikke melde det ud til de resterende 1000 forældre, så de kan tale med deres børn om de har været udsat for noget de ikke skulle... Skolen havde ikke indhentet den lovpligtige Børneattest....«

Med den indledning fik Thomas Svenningsen i sidste uge tirsdag aften klokken 19.23 stor opmærksomhed med et Facebook-opslag og en video, der foreløbig er blevet set af over 1000 mennesker. I nogle af kommentarerne spurgte forældre, om de skulle sende deres børn i skole, hvis der gik en pædofilidømt rundt for at passe deres børn.

Netop på det punkt er der intet at frygte - sagen er flere år gammel. Hvis der er en sag. Det afvises gentagne gange af Fredensborg Kommune, der fastholder, at kommunen ikke har kendskab til hverken krænkelser eller beskyldninger om krænkelser.

Frederiksborg Amts Avis har tidligere omtalt rygtet i en artikel før sommerferien, hvor Fredensborg Kommune oplyste, at der for år tilbage var ansat en medarbejder uden indhentning af børneattest. Det førte til en skærpelse af reglerne, således at det er umuligt at indgå en ansættelseskontrakt, før børneattesten er indhentet.

- I den konkrete sag med fejl i foreligger der ikke dokumentation for, at indhentning af børneattest ville have ført til, at der ikke var sket ansættelse, fremgik det før sommerferien af et skriftligt svar til Frederiksborg Amts Avis.

Nej, ingen indberetninger Her skal læserne være opmærksomme på, at det kræver samtykke at indhente børneattest. Hvis en medarbejder bliver bedt om, at der skal indhentes en børneattest og selvsamme medarbejder straks siger op for at få et nyt job, har kommunen intet indblik i, hvad en børneattest ville vise.

Så er der kun rygter tilbage - og rygter tæller ikke for en myndighed.

Indberetninger om krænkelser af børn tæller derimod, fordi det kræver en reaktion fra en offentlig myndighed.

Fredensborg Kommune svarer klart nej til, at der i sagen om manglende børneattest er indrapporteret overgreb eller krænkelser mod børn. Der er heller ikke ifølge kommunen indrapporteret krænkelser i den sag, der kører på Facebook - skulle der være tale om to sager, hvad der ikke vides med sikkerhed.

- Alle underretninger om krænkelser og lignende meldes til politiet, som i deres eventuelle efterforskning kan indhente børneattester, hvis de skønner det nødvendigt. Vi har ingen grundlag for at tro, at der har fundet krænkelser sted i den sag, som i disse dage kører på Facebook, skriver borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) i et skriftligt svar.

- Man kan desværre tænke sig mange situationer, hvoraf der kan opstå rygter, der ikke har rod i faktiske forhold, men hvor de bliver holdt i live ved at genfremsætte påstande, der ikke kan dokumenteres, tilføjer borgmesteren.

89 lydoptagelser Hvorvidt der sker mere i sagen, er nu op til Thomas Svenningsen, fordi det er ham, der i givet fald kan dokumentere, at der er sket en indrapportering af krænkelser eller en egentlig politianmeldelse. Altså at nogen har fortalt en ledelsesperson i Fredensborg Kommune, at der - måske - er sket en krænkelse af et barn.

Svaret fra rådhuset er, at der ikke er indberettet krænkelser eller overgreb. Kan det modbevises, har Thomas Svenningsen en sag - indtil da har han en beskyldning, der afvises.

Hvis Thomas Svenning- sen har ret i, at kommunale medarbejdere har kendt til to sager om krænkelser af børn, kan der være tale om sager lokalt ude på skoler eller institutioner, der ikke er blevet indberettet til rådhuset - men derimod håndteret lokalt. Et sådant rygte har tidligere eksisteret i forbindelse med en helt anden sag, hvor en mandlig pædagogmedhjælper blev dømt for grooming af tre mindreårige på fritidsklub i Nivå.

I den sag fortælles det, at den daværende ledelse i årene omkring 2015 til 2016 blev orienteret om de mulige strafbare forhold, uden at rapportere til rådhuset.

Byrådsmedlemmet Lars Egedal har på Venstres vegne bedt om en redegørelse, der er leveret til byrådsmedlemmerne som en lukket sag, da den indeholder person- følsomme oplysninger.

På Facebook fortæller Thomas Svenningsen, at han har 89 lydoptagelser fra de seneste år - samtaler med politikere og optagelser af møder med medarbejdere i Fredensborg Kommune.