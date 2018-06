23-årig mand er sigtet for at køre fra et færdselsuheld uden at udveksle generalier, ligesom han er sigtet for at have kørt bil, selv om han var påvirket af narko og var frakendt sit kørekort. Foto: Kenn Thomsen

Påvirket bilist standset: Kørte fra uheld

Det skete fordi føreren af bilen havde været involveret i et færdselsuheld på Helsingørmotorvejen ved Gladsaxe, hvor vedkommende var mistænkt for at have kørt hasarderet og var kørt fra stedet uden at udveksle generalier, som man har pligt til efter færdselsloven, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Den 23-årige er sigtet af Nordsjællands Politi for at have kørt bil påvirket af euforiserende stoffer, ligesom han er sigtet for at have kørt bil i frakendelsestiden, og Københavns Vestegns Politi sigter ham også for ikke at have overholdt sine forpligtelser ved færdselsuheldet.