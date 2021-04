Påskehilsen til 200 ældre borgere

Lions Fredensborg har traditionen tro været rundt til ca. 200 ældre borgere i Fredensborg by med en lille påskehilsen som en opmuntring i denne tid, hvor Covid-19 stadig hænger over vores hoveder.

- I år syntes vi, at de ældre skulle have en lille pose ingefær knas småkager til deres kaffe eller the. Vi håber som altid, at det skaber lidt hygge og måske et lille smil på læberne, at der er nogle også i Lions der tænker på dem, lyder det fra Hans Dalsgaard-Hansen, præsident i Lions som tilføjer: