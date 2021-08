Paddehatten i Fredensborg er ramt af skimmelsvamp. Nødplan vil sende 65 børn ud i pavilloner.

Send til din ven. X Artiklen: På vej i pavilloner: 65 børns hverdag ramt af skimmelsvamp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

På vej i pavilloner: 65 børns hverdag ramt af skimmelsvamp

Fredensborg - 12. august 2021 kl. 05:23 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

I en af Fredensborgs største institutioner er grundfugt er trængt op i gulvet og fundamentet og har givet skimmelsvamp. Det viser to analyser af prøver, der er taget i Paddehatten denne sommer.

Forældrene til 65 børn har fået besked på, at dobbelt daglig rengøring, udluftning og ekstra hovedrengøringer skal sikre, at det er sundhedsmæssigt forsvarligt at passe børnene, indtil en nødløsning er klar.

Med stor sandsynlighed bliver det et modulbyggeri syd for det nærliggende plejecenter. Over de næste knap fire år vil nødløsningen alene koste 12 millioner kroner, fordi pavillonerne efter en renovering af Paddehatten skal bruges til at håndtere et generelt øget pres på vuggestuerne og børnehaverne.

- Det er en ærgerlig situation, fordi vi i forvejen har pres på institutionerne. Denne sag skal vi have håndteret, så den er sundhedsmæssigt og fagligt forsvarlig for børnene, og så skal vi i budgetforhandlingerne have lagt en konkret plan for, hvordan vi bygger nye institutioner, siger Per Frost Henriksen (S), formand for Børne- og Skoleudvalget. Læs mere om sagen i de tilknyttede baggrundsartikler.