På tur med læserne: Sæt jer, der er plads i en sportsvogn

Fredensborg - 26. februar 2020 kl. 05:55 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lauren Greenfield inviterer publikum ind i en verden af overflod og det, der er drømme for nogle. Tirsdag var et lille udpluk af avisens læsere med til en særlig rundvisning i den populære udstilling »Generation Wealth«, der snart tages ned på kunstmuseet Louisiana.

Mijanou var 18 år og havde den »bedste kropsbygning« på Beverly Hills High School, da hun en solskinsdag i 1993 satte sig forrest på passagersædet i en åben sportsvogn. Det gode udseende gav hende en billet til bilen med de rige drenge, der sandsynligvis havde lånt bilen af deres forældre.

Eller måske ikke, brummede en af deltagerne i tirsdagens læserarrangement, hvor Line Ali Chayder, leder af Louisianas skoletjeneste, gav en særlig omvisning til læsere af Sjællandske Mediers udgivelser.

For det stod klart, at fotografen, antropologen og journalisten Lauren Greenfield skildrer en verden af særlig rigdom og overflod i udstillingen »Generation Wealth«. Det er en verden, hvor publikum bliver inviteret inden for - ja, der er endda plads på et af bagsæderne i den bil, som den 18-årige Mijanou sad i dengang i 1993.

25 års dokumentation Da finanskrisen ramte verden i 2008, gik Lauren Greenfield i sine arkiver med en halv million fotografier og begyndte at kigge på dem for at finde temaer og sammenhænge, der kan forklare den endeløse jagt efter mere materiel rigdom, som kendetegner de seneste tre årtier. Kan I genkende det, spurgte Line Ali Chayder undervejs, og hun fortalte, at udstillingen har været utrolig populær hos skoleklasser, og nutidens ungdom kan i særdeleshed kende problematikken.

- Ingen ønsker at være børn, alle ønsker at blive voksne hurtigt, »fast forward«, og jeg ved godt, at man også hurtigt blev voksen dengang, hvor man kom ud at tjene efter 7. klasse - men det var en anden måde. Vi lever i en anden tid nu, påpegede Line Ali Chayder, der også opfordrede til at læse de mange tekster undervejs i udstillingen.

At forarge, at forstå De er nemlig med til at give et mere nuanceret billede af hovedpersonerne, hvis adfærd umiddelbart kan forarge. Som Adam, der er fotograferet med store øjne og røde kinder ganske tæt på brysterne på en go-go-danser, som forældrene havde hyret til hans »bar mitzvah«, den jødiske konfirmationsfest.

- Mine forældre ved godt, at penge ødelægger børn, så de prøver også at hjælpe mig i stedet for bare at understøtte mit forbrug. Jeg tager på sommerlejr i Michigan, og børnene dér er bare så anderledes. De er søde. Hvis du har et problem, vil de gerne tale med dig om det. De er helt nede på jorden, læste Line Ali Chayder op fra teksten, inden turen gik videre end i en verden af plastikkirurgi, seksualiserede små piger, russiske nyrige og finanskrisens nedture for mange amerikanske nyrige.

Men kunne de så genkende det,læserne?

- I mindre grad, lød et svar undervejs i rundvisningen, for det var avisens modne læsere, der denne tirsdag havde taget turen til Louisiana for at kombinere en rundvisning med et godt stykke smørrebrød i museets cafe.

Udstillingen er forlænget frem til den 8. marts.