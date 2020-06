Den nordlige del af Peder Mads Strand er allerede kultiveret med ishus, bålsted og bænke, skriver borgmester Thomas Lykke Pedersen i et brev til kulturministeren og miljøministeren. Her er det Carsten Nielsen (S), næstformand i Kulturudvalget, der går tur med sin hund på det omtalte sted. Foto: Kenn Thomsen

På ministernes bord: Kystlinje i kamp med historiens vingesus

Derfor vil borgmester Thomas Lykke Pedersen (S ) skrive til de to ministerier, der er involveret som myndigheder i sagen om Per Arnoldis skulptur. Kystdirektoratet har afvist at give dispensation fra strandbeskyttelseslinjen, så skulpturen kan opsættes nær træerne på den nordligste del af Peder Mads Strand.

Det nytter ikke noget at placere en skulptur til minde over jødetransporterne over Øresund, hvis skulpturen sættes langt fra begivenhedernes centrum.

