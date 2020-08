Artiklen: På cykeltur under stære og svaler

Turen går langs åerne til Langstrup Mose, hvor man kan opleve forskellige fugle. Måske større flokke af stære og svaler. Fra Langstrup Mose over Langstrup og Humlebæk og tilbage til Kokkedal.

Der bliver cyklet på smalle stier, som nok er tørre i år, men smalle dæk er måske ikke egnet. Det er en tur for alle, og vil slutte igen ved Kokkedal Station klokken cirka 21.00.

- Det plejer at være godt vejr på disse aftenture og jeg tør godt love, at det bliver det også i år. Så vi glæder os til at se mange på torsdag, lyder det fra lokalformand, Jens E Pedersen.