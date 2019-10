På 13. dag havde Fredensborg-borgerne gjort det utænkelige

Her ses Poul Blæsbjerg, der for et par uger siden fastslog, at han ville blive Danmarks lykkeligste boghandler, hvis FredensborgFordi fik kapital til at købe boghandelen. »For os er det et stort bevis på, hvor meget boghandlen betyder for byen - og hvilken fantastisk arbejde Poul har lavet sammen med Jeanette og Heidi gennem de sidste mange år«, skriver bestyrelsen efter at målet er nået i løbet af 13 dage.

Fredensborg - 02. oktober 2019 kl. 07:16 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I to år har Fredensborg Boghandel været til salg uden at finde en køber. Nu har borgerne i Fredensborg på blot 13 dage købt andelsbeviser for over 650.000 kroner, og det er nok til at købe boghandelen fra Poul Blæsbjerg, der nu må være en lykkelig mand.

For det har hele tiden været hans ønske: At Fredensborg Boghandel skal fortsætte som boghandel og ikke ende som et pizzeria. At andelsselskabet FredensborgFordi i løbet af sin 13. dag har skabt en grundkapital på over 650.000 kroner overgår stifternes vildeste fantasi.

»Vi har i bestyrelsen ikke i vores vildeste fantasi regnet med, at de ville gå så stærkt, og det viser præcist, hvad fælleskab kan. Vi er beæret over byens store opbakning. Tak«, lød det tirsdag aften efter et bestyrelsesmøde i andelsvirksomheden FredensborgFordi.

I de seneste dage har folk spurgt, om de skulle skynde sig at købe for at være med - og svaret har været: Køb bare, men det er ikke en lukket fest. Alle kan være med - også her efter at de 650.000 kroner er nået, fordi der er nok at tage fat på. Pengene skal nok blive brugt til glæde for byen.

Bestyrelsen i FredensborgFordi havde en forventning om, at hvis halvdelen af beløbet var nået inden november, ville det signalere gode muligheder for at kunne købe boghandelen. Tirsdag aften havde 568 andelshavere købt beviser for 713.000 kroner.

