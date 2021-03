Efter den 15. marts kommer der et fast testcenter med PCR-test inden for kommunegrænsen i Fredensborg Kommune, lyder den seneste melding. Arkivfoto Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: PCR-test på vej efter turbulent uge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

PCR-test på vej efter turbulent uge

Tre kviktestcentre blev lyn-nedlukket på grund af upræcise meldinger i nogle ganske få dage, forklarer Fredensborg Kommune, der også har en god nyhed.

Fredensborg - 03. marts 2021 kl. 16:01 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Det kan synes mærkeligt, at Copenhagen Medical åbner testcentre ved tre idrætshaller i Fredensborg, Nivå og Humlebæk - for derefter at lukke dem ned igen efter ganske få dage.

Forklaringen er en anelse indviklet og skyldes, at tingene går meget hurtigt i øjeblikket. Alle kommuner vil gerne have testcentre så hurtigt som muligt, men der er trods alt ikke ubegrænset kapacitet.ssw

Mads Toftegaard, direktør i Fredensborg Kommune, oplyser, at kommunen længe har presset på for at få flere testmuligheder i kommunen ud over de mobile testenheder. For omkring 14 dage siden tilbød Copenhagen Medical, at Fredensborg Kommune kunne få et testcenter med kviktest (næsetest) i alle fire bysamfund, hvor det kunne være et tilbud kombineret for personale og borgere. Ja tak, sagde Fredensborg Kommune, lavede aftalerne og udsendte pressemeddelelser. Derefter begyndte Copenhagen Medical at trække i land, fordi der var forskellige fortolkninger af de aftaler, der var indgået med regionerne.

Mads Toftegaard oplyser, at Fredensborg Kommune i sidste uge fastholdt, at Copenhagen Medical skulle opfylde de indgåede aftaler, indtil der kom helt skarpe retningslinjer fra regionerne - og de kom sidst på ugen med den konsekvens, at Fredensborg Kommune kun får et kviktest-center, og det er i Kokkedal ved Egedalshallen. Dette center vil til gengæld have udvidede åbningstider alle ugens 7 dage.

Kommunen har ingen udgifter forbundet ved at have haft fire testcentre i nogle ganske få dage, og direktør Mads Toftegaard oplyser, at tingene nogle gange går meget hurtigt, fordi regionerne og den nationale strategi ændrer sig fra dag til dag, og derfor kan sådanne episoder opstå. Fredensborg Kommune har en forventning om, at der i løbet af et par uger Fra 15. marts åbner kommer endnu et testcenter med PCR-test inden for kommunegrænsen.