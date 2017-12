P-kaos ved museum: Forvaltning vil ikke lukke vej

Nu skal der holdes et tværpolitisk møde om parkering i fiskerlejet nord for Humlebæk Havn.

Lars Simonsen (R), formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, fortæller, at han nu vil sørge for, at der inviteres til et politisk fællesmøde med politikerne i Helsingør Kommune.

- Vi skal diskutere, om vi kan lukke vejen for indkørsel fra syd, siger Lars Simonsen om nogle af de emner, der skal diskuteres.