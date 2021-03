Mandag aften var byrådet i Fredensborg Kommune samlet tli virtuelt byrådsmøde. Foto: Peter Mailand

Overskud på 174 millioner: Politikere jubler over regnskab

Byrådet varmede op til det kommende budgetseminar i april. da politikerne mandag aften diskuterede kommunens nye regnskab

Mandag aften kunne politikerne i byrådet slet ikke få armene ned efter Fredensborg Kommune havde afleveret endnu et særdeles flot regnskab.

Regnskabet fra Fredensborg Kommune viser et overskud på 174 millioner kroner og den gennemsnitlige kassebeholdning var ved årets indgang på 231,1 millioner kroner, mens den ved udgangen af året var 278,6 mio. kr. Det betyder, at gennemsnitlige kassebeholdning således er steget med 47,5 millioner kroner i løbet af året. Det er et helt andet billede, end hvordan økonomien så ud for bare fem år siden, hvor kommunens gæld oversteg en halv milliard kroner. Siden er gælden blevet høvlet af med 57 mio. kr. årligt og ved sidste budgetseminar vedtog byrådet at afdrage med yderligere 57 mio. kr. Samtidig aftalte byrådet, at kommunen skal være helt gældfri ved udgangen af 2023. Herefter skal der kigges på en ny svømmehal.

Som nævnt var alle på det virtuelle byrådsmøde enige om at regnskabet var godt, men så hørte enigheden også op. For der var delte meninger om, hvad pengene skal bruges til.

Ekstraordinært afdrag Venstres Lars Søndergaard lagde ud.

"Det er et flot regnskab vi leverer. Vi har et overskud på 174 millioner kroner. Det er 74 millioner kroner højere end det vi forventede. Skulle vi ikke foretage et ekstraordinært afdrag på vores gæld?," spurgte han.

Skattelettelser Og han fik opbakning fra Thomas von Jessen (K).

"Det er et flot regnskab. Vi har en politisk målsætning om at kassebeholdningen skal ligge på 100 millioner kroner. Vi har fortsat en kassebeholdning på mere end en kvart milliard," tilføjede Thomas von Jessen og hev en gammel traver frem.

"Jeg mener, at det er fuldt ud økonomisk forsvarligt at lette personskatten, så der bliver råd til flyverdragter til børnene," sagde han.'

Koldt vandt i blodet Lars Simonsen (R) fik ordet:

"Det regnskab har vi kun fordi vi har ført en økonomisk fornuftig politik. Vi skal ikke ret mange år tilbage før vi ikke havde penge i kassen," sagde han og tilføjede, at der også venter en ekstra regning fra Kokkedal Skole på 30 millioner kroner.

"Lad os se, hvordan det ser ud til april, hvor vi også får udgifterne for covid-19, tilføjede han.

"Der er også mange der ønsker at flere pædagoger for at hæve serviceniveauet i daginstitutionerne. Økonomien er god fordi vi ikke bruger pengene, så jeg mener, at vi skal slå koldt vand i blodet og vente til april, sagde Lars Simonsen med henvisning til det kommende budgetseminar i april.

Plads til forbedringer Til det sagde Enhedslistens Bjørn Svensson.

"Skattelettelser har den uheldige konsekvens, at de følger med år efter år," sagde han og fortsatte:

"På ældreområdet ligger vi 15 procent under landsgennemsnittet. Og det afspejles fint på vores plejecentre, hvor man kan se, at der er plads til forbedringer. Men det er jo et spørgsmål om hvilket niveau vi ønsker. Jeg mener ikke, at vi skal opkræve mere skat, end nødvendigt. Men vi skal opkræve det vi skal bruge," sagde han.

15 millioner kroner Undervejs tog borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) selv ordet:

"Jeg kan huske, da vi havde en kassebeholdning på 15 millioner kroner," sagde borgmesteren.

Hanne Berg (SF) fik ordet:

"Jeg vil lige minde om at vores befolkningsudvikling kræver, at vi skal bygge to nye store daginstitutioner og vi skal også være sikre på at vi får nogle rigtig flotte bymidter," sagde hun.

De mange talere på listen til Vestres Carsten Wulff til at tage ordet:

"Hvis ikke valgkampen var skudt i gang, så er den det i hvert fald nu," sagde han.

Til sidst fik Lars Søndergaard (V) ordet:

"Jeg glæder mig til budgetseminaret og håber, at vi kan få foretaget et ekstraordinært afdrag på gælden," sagde han.