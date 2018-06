Visionsoplægget er en udløber af et forsøg på at sælge biblioteket og den ene institution ved biblioteket. Ideen var, at et salg skulle finansiere en flytning af biblioteket til Posthusgrunden, som i øjeblikket er overtaget af det borgerdrevne initiativ, Kulturstationen (billedet). Imidlertid kom der ingen reelle bud på grunden. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Over 43.000 kvadratmeter i spil i byudvikling

Fredensborg - 01. juni 2018 kl. 05:34 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Visionsoplæg for Humlebæk Centret skal ligge klar i slutningen af 2018, skriver Frederiksborg Amts Avis.

Vest for Humlebæk Station har Fredensborg Kommune i alt 13.500 kvadratmeter. Humlebæk Centret, ejet af TT Partners, råder over cirka 17.100 kvadratmeter, og hvis man inddrager DSB's arealer, kan man sætte yderligere 13.800 kvadratmeter i spil, heraf ligger de 6.800 kvadratmeter vest for banen.

Det er et kæmpe bynært areal at sætte i spil til byudvikling, og det sker nu med planen om et visionsoplæg, der skal laves henover sommeren og sensommeren og ligge til politisk behandling i slutningen af året. På et møde i begyndelsen af maj har politikerne i Plan-, Miljø og Klimaudvalget besluttet, at Strandvejsbutikkerne også skal tænkes med i projektet sammen med den grønne park øst for stationen, og dermed er yderligere 4.900 kvadratmeter involveret.

Helt konkret er et udbud i disse uger ved at være afsluttet, og derefter går et firma i gang med at lave visionsoplægget i tæt samarbejde med borgere, erhvervsdrivende og grundejere.