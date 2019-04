På kulturens vegne er Ulla Hardy-Hansen positiv efter 30 år i lokalpolitik. En varieret kulturopfattelse er et modspil til tendensen til at søge ekstremer i snævre, egoistiske grupperinger, siger hun. Foto: Lars Skov Foto: Lars_Skov

Send til din ven. X Artiklen: Ordets mester, kulturens forkæmper Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ordets mester, kulturens forkæmper

Fredensborg - 07. april 2019 kl. 08:02 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ulla Hardy-­Hansen, plantageejer og 1. viceborgmester i Fredensborg Kommune, fylder 75 år mandag den 8. april.

Der er nogle, der siger, at der ikke ville være nogle spor af en kulturforvaltning tilbage i Fredensborg Kommune, hvis det ikke var for Ulla Hardy-Hansen.

Andre siger, at møderne i Kulturudvalget ville tage kortere tid, hvis den konservative politiker ikke var udvalgsformand. For Ulla Hardy-Hansen (K) brænder for kulturen, og når først hun har talt sig varm, kan det godt tage tid. Samtidig skal man ikke tage fejl: Hun har en tunge, der er skarp som den saks, der bruges til at beskære æbletræerne i plantagen på Toeltvej i Langerød mellem Fredensborg og Humlebæk.

Fra alle sider lyder det, at Ulla Hardy-Hansen er en blændende god taler, der forstår at bygge sætninger op med rytme, budskab og gerne med citater fra dansk litteraturs store navne - digteren Frank Jæger og forfatterne Johannes V. Jensen og Martin A. Hansen. Ofte kommer der et svirp med pisken til sidst, og når ordene falder i byrådssalen, har det enkelte gange givet hævede øjenbryn, når vejsidebomber er blevet brugt som metaforer eller enkelte personer er blevet sammenlignet med Machiavelli.

Ulla Hardy-Hansen kom i byrådet i Fredensborg- Humlebæk Kommune i juni 1989, hvor hun var suppleant, og siden har hun siddet på et sikkert konservativt mandat med høje personlige stemmetal.

I 1967 blev hun uddannet som lærer og var ansat ved Fredensborg Skole frem til 2007. Hun er gift med Finn, og ægteparret driver stadig en stor frugtplantage på 27 tønder land - de seneste år i samarbejde med deres søn. En stor sorg var det, da datteren døde af kræft i 2013 - et tab, som Ulla Hardy-Hansen beskrev som »naturstridigt« - at et barn dør før sin mor. Hun var åben om den ubeskrivelige magtesløshed, der fyldte hende, og hun var samtidig taknemmelig for den ukuelige livslyst og omtanke for indhold i livet, som datteren udstrålede og efterlod.

Siden 2010 har hun været viceborgmester, og hun blev for nylig Ridder af Dannebrog. Selv siger hun, at hun sætter lige så stor pris på de skulderklap, som hun i det daglige får fra vælgerne. Mærkesagerne er kultur og kommunens landområder, hvor hun balancerer mellem behovet for at kunne drive landbrug som erhverv, men også med blik for det åbne land og den uberørte natur.

Til Ulla ringer man aldrig forgæves, siger man, og det er ingen hemmelighed, at det ofte får den øverste administration på rådhuset til at gribe sig til hovedet. Hvem er det, der bestemmer, spørger den snart 75-årige fødselar og svarer selv: Det skal være de folkevalgte politikere og ikke embedsfolk, der ikke står til ansvar for deres beslutninger over for vælgerne. Hvis den enkelte borger mister tilliden til politikeren er vi ilde stedt ... og det rumler faretruende i horisonten, mener Ulla Hardy-Hansen.

Fødselsdagen markeres onsdag den 10. april fra klokken 15.00 til 17.00 i Kulturhuset Fredensborg Gl. Bio, Jernbanegade 4, 3480 Fredensborg.­