Optræk til slagsmål: Da politiet kom fortsatte balladen

Sent fredag aften blev politiet kaldt ud til Netto ved Wendorfsvej i Fredensborg, da en situation muligvis var ved at eskalere.

En gruppe unge var stimlet sammen, og Nordsjællands Politi modtog en anmeldelse om, at der var en risiko for, at et større slagsmål var ved at bryde ud i gruppen.