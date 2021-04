Indsatsen mod uberettigede udbetalinger af sociale ydelser har fundet sit rette niveau, vurderer centerchef Henrik Vendelbo. Foto: Allan Nørregaard

Send til din ven. X Artiklen: Oprydning i sociale ydelser giver millioner Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Oprydning i sociale ydelser giver millioner

Der er flere millioner kroner at hente årligt, når det kommer til at få stoppet udbetaling af uretmæssige sociale ydelser.

Fredensborg - 16. april 2021 kl. 18:35 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Når det kommer til kontanthjælp, underholdningsbidrag, førtidspension eller boligstøtte, forholder det sig desværre sådan, at nogle af disse ydelser bliver fejlagtigt udbetalt.

Det kan for eksempel være, at en borger, der har modtaget kontanthjælp, samtidig har et arbejde og dermed tjener penge, men enten bevidst eller ubevidst undlader at fortælle det.

Det gav i 2020 en besparelse på godt 4,4 millioner kroner at rydde op i ydelserne, fremgår det af en orientering til Fredensborg Kommunes Økonomiudvalg.

To fuldtidsmedarbejdere er som en del af en indsats mod uretmæssige udbetalinger af sociale ydelser ansat i en kontrolgruppe, der altså sætter en stopper for udbetalingerne. Der kunne potentielt godt være en større besparelse at hente, men det skal ikke tippe over, så udgifterne til medarbejderne, man har ansat, overstiger besparelsen.

- Jeg kan ikke udelukke, at det ville give mening at bruge et halvt årsværk mere og tilsvarende indhente det mere i besparelser, men vi skal bruge borgernes penge fornuftig, og jeg er tilfreds med den nuværende balance, siger Henrik Vendelbo, der er centerchef hos Center for Borgerservice og Digitalisering.

Besparelsen i 2020 består af 85 procent fremtidige besparede ydelser, det vil sige det, man havde »spildt« på fortsat at have betalt ydelserne. I 2019 var det tal 66 procent, mens det i 2018 var 67 procent.

Henrik Vendelbo forventer, at niveauet for 2021 kommer til at være nogenlunde tilsvarende med besparelsen i 2020. Den samlede besparelse i 2019 var omtrent 4,1 millioner kroner og 5,2 milllioner i 2018.