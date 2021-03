Lars Søndergaard (V) ses her i september 2017, hvor han foreslog at se samlet på bymidten i Nivå og tage stilling til placering af nyt plejecenter og en mulig samling af Nivås to afdelinger af folkeskolen. Efter et møde for nylig i Erhvervsrådet kom han i tvivl om, hvorvidt borgmesteren prioriterer dialogen med KFI højt nok i denne fase, hvor kommunens eget engagement og investeringer også er vigtige. Foto: Allan Nørregaard

Opråb til borgmester: Styrk fokus på at nå i mål med Nivå bymidte

Efter det seneste møde i Erhvervsrådet står Venstres borgmesterkandidat, Lars Søndergaard, tvivlende over for, om borgmesteren og forvaltningen i tilstrækkelig grad har fokus på kommunens opgaver i både 1. og 2. etape af Nivås nye bymidte.

Venstres Lars Søndergaard er ikke borgmester, og det ærgrer ham - særligt når emnet er Nivås kommende bymidte. Med et smil i stemmen siger han, at det selvfølgelig altid er let at stå på sidelinjen, men alligevel undrer han sig over borgmesterens paratviden, når talen falder på samarbejdet med KFI om at få sat spaderne i jorden.