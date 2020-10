Kristian Østergaard Nielsen er en tålmodig mand - siden begyndelsen af 00'erne har han som apoteker haft et dosispakkeri, og dengang var målsætningen på landsplan at pakke til 100.000 borgere. Her knap 20 år senere er det kun omkring 50.000 borgere, der får dosisdispenseret medicin. En del skyldes manglende kendskab til dosisdispenseret medicin, vurderer han.

Opråb fra tålmodig apoteker: Sæt fagligheden bedst i spil

Dosisdispenseret medicin koster omtrent det samme for den enkelte borger, men for kommunerne kan det frigive ressourcer til at sætte plejepersonalets faglighed bedre i spil, mener apoteker Kristian Østergaard Nielsen.

