Opråb: Derfor dør idrætslivet, hvis skolen lukker

Nej, man kan ikke bare skære børnene ud af ligningen, der giver et velfungerende idrætsliv. Derfor er skolen i Karlebo utrolig vigtigt for sammenholdet, fællesskabet og den sociale trivsel i landsbyen Karlebo og oplandet til landsbyen.

Henrik Greiffenberg, formand for Karlebo IF, forklarer mekanismen.

De voksne møder hinanden, og tilflyttere kommer hurtigt til at føle sig hjemme, og de bliver en del af idrætslivet og foreningslivet, også når børnene har forladt Karlebo Skole. Fordi de har fået opbygget netværket. Henrik Greiffenberg havde på et tidspunkt en nabo, der valgte at flytte efter fire år, fordi de aldrig rigtigt faldt til. De havde ikke børn, og derfor var det sværere.

Og deri ligger faren - hvis skolen lukker, forsvinder motoren, børnene til idrætsforeningen, og det kan ende med at give afvikling i Karlebo og opland, i stedet for udvikling.

- Som forælder er det en kæmpe fordel, at man ikke skal haste hjem fra arbejde for at køre sine børn til et idrætstilbud - at de kan gå selv, hvad enten det er fodbold eller tennis, tilføjer Charlotte Sand, formand for Karlebo Forældreforening.