Oplev jazz som en sundhedskur

Orkesterlederen er Niels Obel, professor og overlæge på Rigshospitalet, og Helen Ann lady-tramper sig lige ind i publikum, udstrøende 'Pennies from Heaven' og lægger ikke skjul på sin jazzede begejstring. Hele »balladen« flettes sammen af en af vor tids største jazz-kendere: Per Møller Hansen. Han har ikke bare har en fortid på DR, men også som underholdningschef i Tivoli. På DRTV delte han en stor jazzepoke med chefen for underholdningsafdelingen, journalisten og forfatteren Henrik Wolsgaard-Iversen. Publikum kan glæde sig til et nyt parløb med Per Møller Hansen og Henrik Wolsgaard-Iversen, når de sammen med resten af Nobels Swingtet rykker ud med den levende, illustrerede virkelighed af 'How jazz Was Born'...altså et swingende show med fortællingen om jazzens historie. Billetter á 100 kroner kan købes via billettelefon 27122813 eller www.nivaateater.dk