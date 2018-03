Oplev et væld af aktiviteter i Louisianas påske-program

Der er rigeligt at give sig til i påskeferien for børn, unge og deres familier, når Louisiana Børnehus åbner op for værksteder, der giver mulighed for at være kreativ. Fra lørdag den 24. marts til og med mandag den 2. april (bortset fra mandag den 26. marts) kan man hver dag mellem 11 og 17 deltage i de mange aktiviteter, som museet tilbyder.

Påske med Picasso Fra 11-17 kan man klippe sit eget gækkebrev inspireret af de motiver, Picasso har malet på sin keramik - geder, ugler, tyre og andre dyr. I samme tidsrum har man også mulighed for at forme ler til små duer.

Er man mere til at male, kan man fra klokken 12-16 gøre Picasso kunsten efter og male på påskeæg, og mellem klokken 11 og 17 kan man i maleværkstedet lade sig inspirere af Edouard Manets maleri 'Frokost i det grønne', som Picasso malede 27 gange og tegnede 150 gange. Værkstedet giver mulighed for at male sit eget billede, hvor fantasi og humor bruges til at gøre menneskefigurer til en del af landskabet. Man har ligeledes mulighed for at male på tallerkener.