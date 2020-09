Oplev en af Danmarks mest begejstrede naturformidlere

Morten D. D. Hansen blev i 2016 på Naturmødet kåret til Danmarks bedste naturformidler, og han er altid garant for en begejstret, direkte og humoristisk tilgang til de emner han taler om. Med sin blanding af stand-up, faglighed og politisk kant kan han gøre selv den mest ordinære natur sprællevende og nærværende og sende publikum hjem med et smil på læben og fornyet interesse for naturen.

Billetter til foredraget kan købes for 50 kroner plus gebyr på Fredensborg Bibliotekernes hjemmeside. Medlemmer af Biblioteksklubben kan nøjes med at betale 40 kroner plus gebyr.