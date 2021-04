Oplev alt det, der oftest er gemt væk på magasinet

Et af museets absolutte hovedværker, Sofonisba Anguissolas gruppeportræt af hendes far og søskende præsenteres hen over sommeren på Alte Nationalgalerie i Berlin. Herudover indgår 20 Marstrand-værker i udstillingen 'Wilhelm Marstrand. Den store fortæller', der denne sommer vises på Ribe Kunstmuseum og dernæst på Skovgaard Museet i Viborg, inden den kommer til Nivaagaards Malerisamling i januar 2022.

Et særligt fokus er på motiver, der er kendetegnende for stifteren Johannes Hages foretrukne smag, men også billeder fra hans egen samtid, der ikke udstilles så ofte, da de sjældent passer ind i ophængninger med Malerisamlingens tre gennemgående perioder: italiensk renæssance, nederlandsk barok og dansk guldalder, fortæller museet i en pressemeddelelse.

I et af udstillingens sidegallerier indgår en række af museets store sort-hvide fotografier, der fortæller den enestående historie om godsejeren, politikeren og kunstsamleren Johannes Hage og hans sociale engagement og betydning for egnen omkring Nivå.

Museumsgæsterne skal ved ankomst fremvise et gyldigt coronapas samt legitimation. Læs mere på nivaagaard.dk, hvor man også kan bestille entrebilletten på forhånd for at sikre sig, at der er plads på museet, når man kommer. Der tilbydes derfor i øjeblikket halv pris på entrébilletten alle hverdage klokken 16-20.slot