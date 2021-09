Se billedserie Utzon Museet på Bakkedraget i Fredensborg er et levende museum, hvor gæsterne kan møde de mennesker, som bor i bebyggelsen. En af dem er Arne Lind, der sammen med sin hustru ventede i 17 år for at få en af de populære boliger. Foto: ALLAN NORREGAARD

Oplev Utzons mesterværk med de mennesker, som bor der

Kom tættere på de detaljer, der har gjort Jørn Utzons boliger så populære. Glæd jer til en særlig oplevelse.

Fredensborg - 02. september 2021 kl. 11:47 Af Steffen Slot og Thomas Kellermann

Hov, tænker man. Hvorfor er sømmet ikke slået ordentligt i? Jamen! Det er ingen af sømmene i skabene på Utzon Museet. Sømmene stikker tre-fire millimeter op af træet i alle samlinger på det ellers prægtige snedkerarbejde, og det er helt efter planen - akkurat som i Bagsværd Kirke, hvor arkitekten Jørn Utzon tegnede et sæt tilsvarende skabe. - Min far mente, at man skulle kunne se håndværket bag et møbel. Sømmene er slået så langt ind, at de holder sammen på siderne og hylderne, og nu kan man se, hvordan det hele er lavet. Det er en kinesisk og japansk tradition, som han var inspireret af, fortæller Jan Utzon, der er søn af Jørn Utzon og onsdag var med til åbningen af Utzon Museet i Fredensborghusenes fælleshus.

Fakta Museet ligger på Bakkedraget 43 i Fredensborg.

Fredensborghusene blev opført i 1962 og 1963 og fredet i 1987. Sammen med stedets nuværende husarkitekt, Claes Høgly, havde han været i Bagsværd Kirke for at tage mål af kirkens skabe og tilpasse dem til det levende museum, der har åbent hver torsdag eftermiddag. Og det er blot en af de mange detaljer og anekdoter, som gæster på det nye Utzon Museum kan opleve. Museets lille omfang opvejes af »personalets« viden og engagement.

- Det er beboerne, der står for museet, og det gør museet til et levende sted, hvor man fornemmer, at Utzon skabte et sted, hvor mennesker bor - og at det fungerer. Vi vil kunne fortælle en historie på en levende måde, sagde Jacob Saxild, formand for museets bestyrelse og en af initiativtagerne.

Han er barnebarn af Jørgen Saxild, der i sin tid fik ideen til byggeriet, hyrede Utzon og sørgede senere for at spæde lidt til byggebudgettet af sine private midler. På et tidspunkt blev pengene så knappe, at det var ved at ramme Utzons ambitioner for bebyggelsen - heldigvis skete det ikke.

Perfekt i landskabet Borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) holdt også en tale til åbningsreceptionen, hvor han erklærede sig pavestolt over, at bebyggelsen ligger i Fredensborg Kommune og bærer både byens og kommunens navn.

- Et fantastisk boligområde, som er indpakket perfekt i landskabet og dermed beriger området i stedet for at stjæle dets naturlige skønhed. Som mange andre byggerier desværre gør, sagde han i talen foran inviterede gæster og ikke mindst bebyggelsens mange beboere.

En af dem, Arne Lind, var så venlig at tilbyde at vise sit hus frem, og det kan også lade sig gøre som museumsgæst, hvis man reserverer et besøg som en gruppe. Sikke detaljer at leve i - blandt andet de smalle døre, udsigten fra gårdhaven og dørkarmene, hvis sider på forunderlig vis var ført op over dørens højde, op mod loftet. Skydedøre i skabe, også i køkkenet, sparer plads - og det hele fredet og med krav om minimale ændringer.

Jacob Saxild, formand for museets bestyrelse, viser en af de originale skitser, som museet har fået genoptrykt på nye finerplader - med et væld af informationer skjult i tegningerne. Foto: Allan Nørregaard

I køkkenet er det i øvrigt kun få år siden, at der hos Arne Lind blev sat en emhætte op. Selvom emhætten eksisterede i 1950'erne, var det ikke noget, som Jørn Utzon tegnede ind. Arne Lind havde et bud på en forklaring:

- Vi skal som beboere spise tre gange om ugen i restauranten, og derfor er det ikke så mange dage, hvor vi selv laver mad.

En bid kage midt i mesterværket I starten af 1960'erne blev 77 boliger opført i Fredensborg, der hurtigt skulle vise sig at skabe kulturel værdi. Jørn Utzons gårdhuse, der er kendt som »Fredensborghusene«, gjorde sig hurtigt bemærket med sine gule mursten og asiatiske islæt som noget særligt arkitektonisk, og i 1987 blev boligerne fredet.

Nu bliver der mulighed for at udforske Fredensborghusene gennem museumsbesøg og foredrag midt i bebyggelsen.

- Fredensborghusene er et af Jørn Utzons fineste boligbyggerier og har i over 60 år også dannet ramme om et bofællesskab for seniorer, der på mange måder har været forud for sin tid. Her er plads til at være sig selv - men også til fællesspisning og mange sociale traditioner. Samtidig mødes beboerne i et stærkt fællesskab om formidlingen af husenes historie. Vi er glade for både at kunne sikre et arkitektonisk værk og samtidig styrke formidlingen af vigtig dansk bygningskultur, udtaler Henrik Lund, der er projektchef i Realdania, i en pressemeddelelse.

I fælleshuset, der er tilknyttet til Fredensborghusene, kan gæster hver torsdag eftermiddag på på opdagelse i informationstavler om Jørn Utzons arkitektur.

Fonden har givet økonomisk støtte til museet, der har åbent hver torsdag fra klokken 13.00 til 16.00. Det koster 50 kroner per person, og deri er inkluderet en kage og en kop kaffe eller te. Børn under 18 år har gratis adgang ifølge med en betalende voksen.

Grupper kan besøge museet efter individuel aftale. Et gruppebesøg inkluderer foredrag, rundvisning med husbesøg og en kop kaffe eller te. Prisen er 100 kroner per deltager. Se flere billeder i billedserien.

Fakta Fredensborghusene er en selvejende institution, der er stiftet af »Danes Worldwide«.

På sin hjemmeside skriver Danes Worldwide, at udlandsdanskere har fortrinsret. Ansøgere skal have boet og arbejdet i udlandet i mindst to år. Beboerne må ikke have hjemmeboende børn.

Der er tale om fem forskellige hustyper - et rækkehus samt fire forskellige typer gårdhavehuse.

De fire typer gårdhavehuse, der i alt udgør 47 boliger, er grundlæggende ens organiseret, men har forskellige størrelser og antal værelser.

Fredensborghusene er meget attraktive. Ventetiden på et hus er i øjeblikket over 12 år.