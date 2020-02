Oplev Souvenirs i det gamle posthus

Lørdag den 14. marts kan man opleve duoen Souvenirs i KulturStationen i Humlebæk. De fleste husker deres gamle hits som »Jeg hader Susanne«, »Jeg troed' du var hos Mikael« og »Ned til mormor«, men også deres nyeste album »Tangopartner« har fået flotte anmeldelser med på vejen og det er et fantastisk orkester at opleve live.

Sådan lyder det fra Humlebæk Kulturforsyning, der med denne koncert har kastet sig ud i den største satsning i foreningens levetid. Hvor det normalt er lokale orkestre der spiller »på døren« og dermed er med til at tage den økonomiske risiko, er Souvenirs hyret til en aftalt pris, så arrangørerne krydser fingrer for en udsolgt sal. Ikke mindst fordi en succes forhåbentligt vil inspirere andre til at kaste sig ud i at trække større navne til at spille i Humlebæk.